- L'ancien membre de la RAF Garweg capturé?

À la gare de Berlin-Spandau, un homme a été arrêté provisoirement mardi soir dans le cadre de la recherche de deux anciens terroristes de la RAF. L'opération a été menée conjointement avec la police fédérale suite à un tuyau de la part du public, a déclaré un porte-parole de l'Office de police criminelle de Basse-Saxe (LKA). L'identité de la personne est actuellement en cours de détermination, mais le porte-parole n'a pas pu préciser combien de temps prendrait ce processus.

Selon un rapport de "Bild", l'informateur a reconnu l'homme, qui était assis dans un ICE, comme étant Ernst-Volker Staub. Le porte-parole de la LKA n'a confirmé que l'arrestation était liée à la recherche de Burkhard Garweg (55) et Ernst-Volker Staub (69). Selon des informations de l'agence de presse allemande, une comparaison d'ADN doit clarifier si la personne en question est Garweg.

La direction de la police fédérale de Berlin a déclaré qu'un homme avait été arrêté provisoirement lors d'un contrôle de personne mardi vers 21h00. Il est actuellement en détention à Berlin, a déclaré un porte-parole.

Depuis 2015, le parquet de Verden enquête sur les anciens terroristes de la RAF Staub, Daniela Klette et Garweg pour tentative de meurtre et tentative et réalisation de vol qualifié dans plusieurs affaires. Klette a été arrêtée à la fin du mois de février à Berlin-Kreuzberg. La police, dirigée par la LKA de Basse-Saxe, la recherchait depuis des décennies. La recherche de Staub et Garweg se poursuit. Ils appartenaient à la soi-disant troisième génération de l'extrême gauche Fraction armée rouge (RAF). En 1998, la RAF, qui avait tué plus de 30 personnes, s'est déclarée dissoute.

L'arrestation à la gare de Berlin-Spandau pourrait potentiellement être liée à des préoccupations d'extrémisme, étant donné que les personnes arrêtées sont associées à la troisième génération de l'extrême gauche Fraction armée rouge (RAF). L'enquête sur Burkhard Garweg et Ernst-Volker Staub pour tentative de meurtre et vol qualifié est en cours depuis 2015 en raison de leur implication dans des activités extrémistes.

