L'ancien leader des Proud Boys devenu coopérateur bénéficie d'une réduction de peine dans l'affaire du 6 janvier

Charles Donohoe, 35 ans, a été le premier des dirigeants des Proud Boys à plaider coupable et à aider les procureurs dans leur affaire, qui a abouti à la condamnation de plusieurs dirigeants du groupe pour conspiration séditieuse.

Donohoe a plaidé coupable de deux chefs d'accusation liés à l'attaque du Capitole pour avoir conspiré en vue d'entraver une procédure officielle le 6 janvier et pour avoir agressé un officier en jetant deux bouteilles d'eau sur la police au cours de l'émeute.

Lors de la condamnation de Donohoe mardi, le procureur Jason McCullough a cité sa "contribution" à l'enquête sur les dirigeants du groupe et leur complot visant à empêcher l'élection de Biden, ajoutant que Donohoe avait détaillé "l'étendue de cette conspiration".

Les procureurs ont demandé une réduction significative de la peine pour Donohoe en raison de sa coopération, ce que le juge, Timothy Kelly, a approuvé.

Donohoe a déjà purgé près de 38 mois de sa peine de 40 mois.

M. McCullough a déclaré que le 6 janvier, M. Donohoe "jouait le rôle d'œil et d'oreille" pour le groupe, en signalant les mouvements et les actions sur les chats de Proud Boy, et que M. Donohoe suivait les ordres des principaux dirigeants du groupe.

L'un des avocats de la défense de Donohoe, Ira Knight, a déclaré au juge que Donohoe "s'est divorcé avec empressement des Proud Boys".

Donohoe s'est tenu devant le juge avec ses parents, ses grands-parents, son frère, ses oncles et tantes et sa petite amie assis dans la galerie derrière lui. Il a déclaré au juge qu'il souhaitait s'excuser auprès du pays tout entier pour ses actes ainsi qu'auprès des forces de l'ordre qui ont été attaquées.

"Je savais que ce que je faisais était illégal dès l'instant où ces barricades ont été renversées", a déclaré M. Donohoe en racontant l'attaque du Capitole.

L'ancien "Proud Boy" a également souligné l'hypocrisie de ses actes, lui qui prétendait aimer les États-Unis et leur Constitution tout en s'attaquant au processus démocratique lui-même.

Lors du prononcé de la sentence, M. Kelly a souligné que M. Donohoe avait "fait preuve de leadership" et qu'il avait été plus qu'un simple fantassin ce jour-là.

"Vous avez aidé à organiser un groupe de personnes" pour utiliser la violence et empêcher le Congrès de certifier les votes électoraux, a déclaré M. Kelly. "Il n'y avait rien de patriotique là-dedans.

Mais M. Kelly a déclaré que M. Donohoe était maintenant sur la bonne voie.

Vous avez fait tout ce que vous pouviez faire pour corriger cette erreur", a déclaré M. Kelly à propos des actions de l'ancien "Proud Boy" autour du 6 janvier. Je ne pense pas que tu aies besoin de ma "bonne chance".

Source: edition.cnn.com