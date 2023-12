L'ancien kicker des Jaguars de Jacksonville poursuit l'équipe, alléguant que l'ancien entraîneur Urban Meyer a créé un environnement de travail hostile.

Dans l'action en justice, déposée mardi devant la Fourth Judicial Circuit Court du comté de Duval, en Floride, Lambo affirme que lors d'un entraînement en août, Meyer "lui a donné un coup de pied dans la jambe et a utilisé des grossièretés pour l'insulter et l'avertir de faire ses coups de pied". Plus précisément, [Meyer] aurait crié à [Lambo] : "Hey Dips**t, make your f**king kicks !" (Hé Dips**t, fais tes putains de coups de pied).

Selon la plainte, Lambo a répondu à Meyer en disant à l'entraîneur : "'Ne me donne plus jamais de putain de coups de pied!'". [Meyer a répondu : "Je suis l'entraîneur principal, je te donne des coups de pied quand je veux".

Selon le Tampa Bay Times en décembre, Meyer a nié que les propos de Lambo étaient exacts.

"La description que Josh fait de moi et de cet incident est totalement inexacte, et il y a des témoins oculaires qui réfutent son récit", a déclaré Meyer au journal. "Le directeur général, Trent Baalke, et moi-même l'avons rencontré à plusieurs reprises pour l'encourager dans ses performances, et ce sujet n'a jamais été abordé. J'ai soutenu Josh tout au long de son parcours au sein de l'équipe et je ne lui souhaite que le meilleur".

Selon la plainte, Lambo a informé les Jaguars de l'incident par l'intermédiaire de son agent, Richard Irvin, mais l'équipe "n'a pas ouvert d'enquête" et "n'est pas intervenue dans les conditions de travail étroites" entre les deux hommes.

La plainte affirme que Meyer "a initié un modèle de harcèlement et créé un environnement de travail hostile". L'ancien entraîneur a menacé de licencier Lambo, affirme la plainte, "s'il s'opposait à son comportement ou s'il contestait à nouveau son autorité".

La plainte indique que Meyer a continué à harceler verbalement le botteur et a utilisé "des tactiques d'intimidation pour le distraire pendant qu'il s'entraînait aux coups de pied". Lambo "a ressenti le stress" des "actions de représailles de l'entraîneur, qui ont affecté sa capacité à dormir, à s'entraîner et à faire son travail comme il l'avait fait au cours des saisons précédentes sous la direction d'autres entraîneurs", selon la plainte.

CNN a contacté Meyer et les Jaguars pour un commentaire.

Jacksonville a licencié Lambo en octobre après que le botteur ait raté ses trois tentatives de tir au but au cours des trois premières semaines de la saison 2021. La plainte indique que ses tentatives manquées "n'ont pas causé de pertes pour les Jaguars".

Selon la plainte, la libération de Lambo aurait violé la loi de Floride sur les dénonciateurs du secteur privé "concernant les coups et blessures et la violence sur le lieu de travail dans l'intérêt d'un employeur".

Après avoir été licencié, Lambo aurait "subi des conséquences professionnelles, notamment une perte de salaire, d'avantages sociaux et d'autres rémunérations, ainsi qu'une détresse émotionnelle et mentale extrême en raison du harcèlement, de l'environnement de travail hostile et des représailles" exercés par les Jaguars.

Lambo réclame des dommages-intérêts sous forme d'arriérés de salaire. Selon Spotrac, le salaire de Lambo pour la saison 2021 était de 3,5 millions de dollars.

Les Jaguars ont licencié Meyer en décembre après seulement 13 matchs (2-11) lors de sa première saison d'entraîneur en NFL.

Au moment de son licenciement, le propriétaire de l'équipe, Shad Kahn, a déclaré dans un communiqué : "Après une analyse approfondie de l'ensemble du mandat d'Urban au sein de notre équipe, je suis amèrement déçu d'arriver à la conclusion qu'un changement immédiat est impératif pour tout le monde. J'ai informé Urban de ce changement ce soir. Comme je l'ai déclaré en octobre, il était essentiel de regagner notre confiance et notre respect. Malheureusement, cela ne s'est pas produit".

Source: edition.cnn.com