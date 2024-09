L'ancien joueur du BVB risque d'être exclu de l'équipe prochaine.

Depuis 2022, Nico Schulz n'a plus mis les pieds sur un terrain de football. Son contrat avec Borussia Dortmund (BVB) a été résilié en 2021 suite à des accusations de violence. Récemment, il s'entraînait avec l'équipe de la ligue régionale de Babelsberg, mais cette expérience a également pris fin.

Le footballeur Nico Schulz a connu un autre revers de fortune : un jour seulement après que l'on a appris que le joueur de défense gauche s'entraînait depuis quatre semaines avec SV Babelsberg 03, il a été prié de partir. Katharina Dahme, présidente du conseil d'administration du club, a déclaré au "Markische Allgemeine Zeitung" qu'il "ne s'entraînera plus avec nous".

Dahme a expliqué qu'il n'y avait jamais eu d'engagement de sa part, il s'agissait simplement d'un arrangement temporaire en raison de liens personnels. Son jeune frère Gian Luca joue pour Babelsberg depuis un an, et l'entraîneur André Meyer était l'entraîneur de l'U17 de Hertha BSC à l'époque où Schulz jouait encore à Berlin.

La veille, Schulz avait exprimé sa gratitude envers Babelsberg, déclarant au "MAZ" qu'il s'agissait d'une "bonne équipe, tout le monde est fantastique". Le directeur sportif de Babelsberg, Paul Bachmeyer, a décrit Schulz comme un "invité d'entraînement" qui "traîne un peu", une décision prise en consultation avec l'entraîneur et le conseil de l'équipe.

Les officiels du club n'ont pas donné de raisons pour lesquelles Schulz n'est plus autorisé à rester avec le club de Brandebourg. Cependant, la réaction publique suite à son arrivée à Babelsberg à Potsdam est probablement un facteur important. SV Babelsberg 03 est connu pour son engagement social. Il y a eu beaucoup de colère envers le club sur les réseaux sociaux.

Schulz est une figure publique controversée en raison des allégations de violence domestique. Le joueur de 31 ans a été jugé pour coups et blessures graves dans trois cas contre son ancienne partenaire enceinte, qui l'avait accusé. Les procédures se sont terminées en février par une amende de 150 000 euros à verser à des organisations caritatives. Selon les informations, Schulz a également versé une indemnisation à son ancienne partenaire dans le cadre d'un règlement à l'amiable en dehors du tribunal.

Les Babelsbergers ont refusé de commenter le procès. "Je ne peux pas me faire une opinion sur ce sujet, et à ma connaissance, le tribunal non plus", a déclaré Bachmeyer. Dahme a ajouté : "Nous ne pouvons pas prendre position sur les allégations qui pèsent contre lui car nous n'avons pas de connaissance de cette affaire". Elle a souligné : "Nous ne comptons pas sur Nico Schulz pour des raisons sportives et il n'est pas dépendant de nous".

Depuis l'été 2023, Schulz est sans club. BVB a résilié son contrat lorsque sa recherche d'un nouveau club a échoué. Sa dernière apparition remonte au 7 mai 2022. En 2019, le joueur latéral a rejoint BVB de TSG Hoffenheim pour 25 millions d'euros. Avant cela, le joueur né à Berlin avait également joué pour Borussia Mönchengladbach et Hertha BSC. Schulz a représenté l'équipe nationale à 12 reprises entre août 2018 et novembre 2020, marquant deux buts.

Malgré sa gratitude envers Babelsberg, le séjour de Nico Schulz au club a pris fin suite à une décision prise par les officiels du club. Selon Katharina Dahme, le séjour du footballeur était temporaire et n'impliquait aucun engagement formel.

Lire aussi: