L'ancien joueur de la sélection nationale Nico Schulz poursuit sa recherche d'une nouvelle équipe

Il y a quelque temps, Borussia Dortmund a décidé de mettre fin prématurément à sa collaboration avec l'ancien joueur de la DFB, Nico Schulz. Aujourd'hui, le latéral gauche a trouvé un nouveau club pour se sentir chez lui. Ses nouveaux quartiers sont au cœur de la capitale turque, mais ce n'est pas avec un club de première division qu'il jouera.

Après une longue période d'absence des terrains, Nico Schulz, maintenant âgé de 31 ans, a signé pour MKE Ankaragücü. Il s'agit d'une équipe de deuxième division en Turquie, et Schulz aurait angebé un contrat de deux ans. Son dernier match officiel était une victoire 3-1 contre SpVgg Greuther Fürth, qui a eu lieu le 7 mai 2022. Sa valeur marchande a depuis chuté à 600 000 euros, selon transfermarkt.de.

En 2019, Dortmund a déboursé environ 25 millions d'euros pour acheter Schulz à Hoffenheim et a conclu un contrat de cinq ans avec le défenseur. Malheureusement, les blessures, la forme décevante et les controverses en dehors du terrain ont limité Schulz à seulement 61 apparitions officielles pour Dortmund, avec un but marqué et trois passes décisives. Son contrat avec Dortmund a pris fin à l'été 2023, avec des rapports faisant état d'une indemnité de départ d'environ 2,5 millions d'euros.

Schulz a également représenté l'Allemagne à 12 reprises sur la scène internationale, marquant deux buts. L'un de ses buts a été marqué lors d'un match amical contre le Pérou, tandis que l'autre a été marqué lors des qualifications pour l'Euro contre les Pays-Bas. En 2016, Schulz a marqué le but vainqueur contre les Pays-Bas au stade Amsterdam Arena, avec Marco Reus offrant l'assist. Reus a par la suite rejoint le Los Angeles Galaxy en MLS.

Avant de rejoindre MKE Ankaragücü, Schulz se maintenait en forme en s'entraînant avec l'équipe de Regionalliga, SV Babelsberg. Cependant, son passage éclair là-bas a suscité des critiques, en particulier sur les réseaux sociaux. Les critiques ont été motivées par des accusations portées contre Schulz pour avoir agressé physiquement son ancienne petite amie enceinte à trois reprises en 2020.

Plus tard, en février 2023, le tribunal de district de Dortmund a provisoirement rejeté les accusations contre Schulz pour coups et blessures. Schulz était accusé d'avoir agressé son ancienne petite amie à trois reprises, mais son avocat a soutenu que son client avait commis des erreurs dans la relation, mais pas comme elles avaient été décrites dans l'acte d'accusation. Finalement, Schulz a été condamné à une amende de 150 000 euros et a été dirigé vers un versement à des organisations caritatives. En outre, Schulz aurait fait amende honorable auprès de son ancienne petite amie dans le cadre d'un processus de réconciliation victime-offenseur à l'extérieur du tribunal.

Après son départ de Borussia Dortmund, Nico Schulz a rejoint le championnat de football en Turquie, plus spécifiquement MKE Ankaragücü, qui concurrence actuellement la deuxième division. Despite

Lire aussi: