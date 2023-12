L'ancien joueur de la NFL Mike Williams est mort d'une septicémie dentaire, selon le médecin légiste

M. Williams est décédé le 12 septembre à Tampa, en Floride, à la suite d'un accident de chantier, a rapporté CNN. Le 21 août, le jeune homme de 36 ans a été victime d'un accident de travail au cours duquel des fournitures lourdes lui sont tombées sur la tête, selon le bureau du médecin légiste.

Il a ensuite été admis dans une unité de soins intensifs d'un hôpital de la région. Il a fait un arrêt cardiaque avant d'être intubé et mis sous sédatifs, selon le rapport.

La cause de sa mort est une "septicémie bactérienne avec abcès cérébraux et pneumonie de travail nécrosante due à des caries multiples et à des racines dentaires retenues", selon le rapport préliminaire du médecin légiste. Un rapport d'autopsie complet sera publié ultérieurement, selon le bureau du médecin légiste.

La mort de Williams est considérée comme naturelle. Une maladie cardiovasculaire a également été citée comme facteur contributif.

Dans un courriel adressé à CNN samedi matin, le porte-parole du bureau du médecin légiste du comté de Hillsborough, Chris Wilkerson, a déclaré que, les registres du comté remontant au "milieu des années 80", il s'agit du premier décès connu attribuable à une septicémie d'origine dentaire.

Williams a été recruté par les Buccaneers de Tampa Bay au quatrième tour de la draft NFL 2010 à l'université de Syracuse. Originaire de Buffalo, dans l'État de New York, Williams a été élu deuxième recrue offensive de l'année par l'Associated Press après avoir capté 65 passes pour 964 yards et 11 touchdowns. Il a débuté les 16 matchs des Buccaneers lors de sa première année.

Williams a joué quatre saisons avec Tampa Bay, puis l'équipe de sa ville natale, les Buffalo Bills, l'a échangé. Il a joué une saison avec les Bills.

Williams a réalisé 223 réceptions pour 3 089 yards et 26 touchdowns en 63 matchs de NFL au cours de sa carrière.

