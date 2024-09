L'ancien joueur de la NFL et double vainqueur du Super Bowl avec les Dolphins de Miami, Mercury Morris, est décédé à l'âge de 77 ans.

"Ses compétences et sa passion ont laissé une marque permanente dans le sport, et ses trois nominations au Pro Bowl n'ont fait que renforcer son statut parmi les légendes du football," déclarait le communiqué.

En dehors du terrain, Mercury était un père dévoué, un frère affectueux, un ami fidèle et un pilier de la communauté. Son influence dépassait largement le football, touchant de nombreuses vies pendant son passage à Miami.

Célèbre pour sa vitesse et son style de course électrisant, Morris a établi un record personnel de 1 000 yards et 12 touchdowns lors de la campagne historique de 1972, qui s'est soldée par une victoire au Super Bowl sans précédent.

Morris, aux côtés du fullback du Temple de la renommée Larry Csonka, qui a totalisé 1 117 yards, est devenu le premier duo de dos au même poste à franchir la barre des 1 000 yards dans la même saison de l'histoire de la NFL.

La saison suivante, Morris a inscrit 954 yards et 10 touchdowns pour aider Miami à remporter deux Super Bowls consécutifs.

Morris et ses coéquipiers de 1972 ont célébré avec du champagne la défaite de la dernière équipe invaincue de cette saison.

"Morris a laissé une marque indélébile par ses jeux passionnants, sa personnalité charismatique et ses réalisations historiques," ont commenté les Dolphins dans un communiqué. "Il adorait les Dolphins, leurs supporters et la communauté de la région de Miami, et sera à jamais considéré comme l'un des plus grands athlètes à avoir porté l'aqua et l'orange."

"Nos pensées accompagnent sa famille, ses proches et ses coéquipiers alors qu'ils célèbrent sa vie et pleurent sa perte."

Sélectionné par les Dolphins au troisième tour de la draft de la NFL 1969, Morris a passé sept de ses huit saisons dans la NFL à Miami, terminant sa carrière avec 4 133 yards à la course et 31 touchdowns.

Morris occupe la quatrième place sur la liste des meilleurs coureurs de tous les temps des Dolphins avec 3 877 yards, derrière Csonka (6 737), Ricky Williams (6 436) et Ronnie Brown (4 815).

Morris a été intronisé au Walk of Fame des Dolphins en 2013.

Après sa carrière impressionnante dans le football, Morris a continué à avoir un impact positif sur la communauté, utilisant sa notoriété dans le sport pour faire une différence en dehors du terrain. Son impact dépassait le terrain, touchant des vies à travers son travail communautaire.

