L'ancien joueur de la NBA Keith Appling plaide coupable de meurtre au second degré

Appling, qui a joué pour le Magic d'Orlando en 2016, a plaidé coupable devant un tribunal du Michigan d'un chef d'accusation de meurtre au second degré et de possession d'armes à feu.

L'accord sur le plaidoyer a été annoncé juste avant le début de son procès, lundi.

Appling, 31 ans, avait été inculpé en 2021 pour le meurtre de Clyde Edmonds, 66 ans, auquel il était lié.

Selon les procureurs, l'accord de plaidoyer d'Appling prévoit une peine de 18 à 40 ans dans l'administration pénitentiaire du Michigan et deux années consécutives pour la possession d'armes à feu.

Il sera condamné par un juge du Michigan le 3 mars.

"Il est clair que cet homme s'enfonce dans la spirale depuis un certain temps. Beaucoup de ceux qui ont essayé d'intervenir auprès de cet accusé espéraient qu'il se mette sur la bonne voie et qu'il y reste", a déclaré le procureur du comté, Kym Worthy, en 2021. "Il est toujours tragique qu'une personne aussi prometteuse, talentueuse et capable de réussir soit accusée d'avoir commis les crimes les plus graves.

Le 22 mai 2021, des policiers ont été appelés dans une maison de Detroit à la suite d'une fusillade et ont trouvé la victime sur la pelouse avec de multiples blessures par balle. Edmonds a été transporté à l'hôpital où son décès a été constaté.

Les procureurs affirment qu'Appling s'est disputé avec Edmonds au sujet d'une arme de poing, après quoi Appling a tiré plusieurs fois sur Edmonds avant de s'enfuir.

Natalie Bannister, la petite amie d'Appling, aurait conduit ce dernier loin du lieu du crime et n'aurait pas dit la vérité aux agents chargés de l'enquête. En 2022, Bannister a plaidé coupable d'avoir menti à un agent de la paix et a été condamnée à 18 mois de mise à l'épreuve.

Appling a connu quelques années productives avec les Michigan State Spartans, terminant parmi les meilleurs joueurs de l'université en termes de départs, de matchs joués, de lancers francs réussis, de tentatives de tirs à trois points et de points.

En plus de jouer pour le Magic, il a participé à la ligue de développement de la NBA, la G League, et a joué pour des équipes professionnelles au Mexique et en République dominicaine.

CNN a contacté les avocats d'Appling pour obtenir des commentaires.

Source: edition.cnn.com