L'ancien joueur de la NBA Adreian Payne tué par balle à Orlando

Des adjoints du bureau du shérif du comté d'Orange se sont rendus sur les lieux d'une fusillade peu après 1 heure du matin, heure de l'Est, lundi, où ils ont trouvé Payne, 31 ans, abattu.

Le tireur, identifié plus tard par la police comme étant Lawrence Dority, est resté sur les lieux et a été transporté au siège du bureau du shérif du comté d'Orange où il a été interrogé par les inspecteurs de la brigade criminelle.

Dority a été arrêté sur la base d'un mandat d'arrêt pour meurtre au premier degré et transporté à la prison du comté d'Orange, selon le communiqué. Il n'est pas certain qu'il ait un avocat pour le moment, et le motif de la fusillade n'est pas connu.

Payne s'est distingué en jouant quatre saisons au poste de centre pour les Michigan State Spartans, où son équipe a remporté deux fois le championnat de la conférence Big Ten.

Il a été repêché au premier tour de la draft NBA 2014 par les Atlanta Hawks et a joué quatre saisons en NBA avec les Hawks, les Minnesota Timberwolves et le Orlando Magic.

Il a ensuite joué au niveau international, notamment en Chine, en Grèce, en France, en Turquie et en Lituanie, selon un communiqué de presse du programme de basket-ball masculin de Michigan State.

"Je suis sous le choc de l'annonce tragique de la mort d'Adreian Payne", a déclaré Tom Izzo, l'entraîneur de basket-ball masculin de Michigan State, dans un communiqué. "Nos prières accompagnent sa famille, ses coéquipiers et ses proches.

"Adreian était aimé de ses coéquipiers et de ses entraîneurs, qui respectaient son développement en tant que joueur et en tant que personne. Il est arrivé à Michigan State avec une tonne de talent brut et a travaillé dur pour atteindre son objectif de devenir un joueur de la NBA.

Izzo a ajouté que les fans des Spartans se souviendraient de Payne pour son "bon cœur" et son amitié avec Lacey Holsworth, une enfant de huit ans qui avait été frappée par un neuroblastome en 2012 avant de décéder en 2014.

"Aujourd'hui est un jour difficile et triste pour la famille du basket-ball des Spartans. Après avoir obtenu son diplôme, Adreian revenait régulièrement à East Lansing", a ajouté Izzo.

"Ce faisant, il a développé et renforcé des relations avec des joueurs de toutes les époques. J'ai entendu beaucoup de ces joueurs aujourd'hui, chacun d'entre eux ayant eu le cœur brisé, mais chacun ayant gardé un bon souvenir d'Adreian", a-t-il ajouté.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com