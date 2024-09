L'ancien général Ryan soutient la supériorité stratégique de Kiev sur Moscou

Les dirigeants occidentaux devraient prendre des notes du leadership courageux à Kyiv, suggère l'ancien général australien Ryan dans son nouveau livre. Malgré le soutien décevant de l'Occident à l'Ukraine, son armée conserve des avantages stratégiques clés.

Après deux ans et demi de confrontation russo-ukrainienne, ni victoire ni défaite ne semble en vue. Cependant, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré lundi à ABC News que Kyiv se rapprochait de la fin du conflit avec Moscou. Zelenskyy a déclaré que le président russe Vladimir Poutine avait peur en raison de l'offensive dans la région russe de Kursk. During a week-long visit to the USA, Zelenskyy is advocating for additional assistance for Ukraine. He involves his four-point plan for success, encompassing military, political, diplomatic, and economic approaches.

Les stratégies de réussite sont le sujet principal du nouveau livre de l'ancien major général Mick Ryan, intitulé "The War for Ukraine - Strategy and Adaptation under Fire". Dans cet ouvrage, l'Australien examine l'adaptabilité des deux parties en conflit, ainsi que des États-Unis et des pays de l'OTAN, et fournit une première analyse des dynamiques stratégiques du conflit. Ryan, qui publie des rapports de situation et des analyses hebdomadaires dans sa newsletter "Futura Doctrina", déclare à ntv.de : "Nous pouvons tirer des enseignements précieux sur la façon dont les nations s'engagent dans les conflits et comment elles peuvent les prévenir."

Pourquoi consacrer un livre entier de 227 pages à ces enseignements ? "Ce conflit représente la plus évidente illustration du bien contre le mal." Si cette évidence n'est pas suffisante pour sortir l'Occident de sa "reluctance stratégique" des 30 dernières années, Ryan estime qu'il est difficile d'imaginer "ce qui pourrait nous pousser à adopter une posture plus proactive pour défendre nos systèmes démocratiques contre la Chine, Poutine et d'autres."

La "reluctance stratégique" de l'Occident, y compris l'Allemagne, est évidente dans le rythme lent de l'approvisionnement en armes, selon Ryan. Dans l'ensemble, l'Occident manque d'une stratégie appropriée pour mettre fin au conflit en Ukraine. "Nous offrons notre aide tant qu'elle est nécessaire" n'est pas une stratégie, mais un slogan, selon Ryan. En septembre dernier, il a été révélé que les États-Unis avaient désormais une stratégie pour l'Ukraine - mais elle reste confidentielle.

L'opération de Kursk montre l'adaptabilité

"Le plus important, c'est de s'assurer que l'intention de l'aide est claire, et c'est d'aider l'Ukraine à gagner", déclare Ryan. "Mais nous ne voyons pas ce discours." Il se demande si la stratégie de l'Ukraine n'est pas une tentative de minimisation des dommages par des officiels américains qui pourraient quitter leurs fonctions après les élections américaines. Il n'anticipe pas de changement significatif dans la politique américaine.

Le fait que Zelenskyy présente maintenant son plan de victoire à Washington pourrait être le fruit d'un calcul stratégique : le 1er août 2024, l'Ukraine a lancé son offensive audacieuse dans l'oblast russe de Kursk. Selon le commandant en chef ukrainien, le général Oleksandr Syrskyi, son but est, entre autres, d'envoyer un message aux soutiens occidentaux de l'Ukraine, notamment aux États-Unis.

Il est incertain que cette action sera couronnée de succès. Cependant, pour Ryan, le succès initial de l'offensive de Kursk démontre indéniablement l'adaptabilité de l'Ukraine à un conflit dynamique. Les troupes ukrainiennes ont absorbé les expériences acquises lors de la contre-offensive de l'année dernière.

En ce qui concerne la stratégie et l'adaptation, il y a de grandes différences dans les approches des Ukrainiens et des Russes, selon Ryan. L'Ukraine a développé un avantage asymétrique dans ces deux domaines contre la Russie, conclut-il. Ryan argue que la stratégie et l'adaptation sont fondamentalement centrées sur l'homme, les technologies servant d'outils.

La "stratégie d'érosion" de l'Ukraine

L'approche centralisée de haut en bas de l'armée russe est désavantageuse à cet égard, suggère Ryan. L'Ukraine a un avantage car ses réseaux de communication ont des hiérarchies plates, ce qui rend l'armée ukrainienne plus adaptable, en particulier au niveau tactique, ce qui est mieux adapté aux changements. Cela ne signifie pas, selon Ryan, que la Russie ne peut pas ou ne s'adapte pas, mais plutôt que cela prend plus de temps et est souvent moins efficace.

L'Ukraine met en œuvre une stratégie d'"érosion". Ryan identifie sept composantes majeures de la stratégie d'érosion de l'Ukraine : la finalité, la campagne d'influence mondiale, les actions civiles et militaires intégrées, le soutien étranger, la mobilisation nationale des personnes et des ressources, la conduite d'une guerre juste et l'apprentissage et l'adaptation continuels.

Ryan affirme que Kyiv cherche à sous

Au cours d'une discussion avec ntv.de, Ryan met en avant l'importance de l'audace dans les rôles de leadership. "Il est essentiel de faire un pas dans l'arène politique et de convaincre les autres que vos actions sont justifiées, plutôt que de simplement satisfaire les désirs des gens et d'essayer de mettre en œuvre leurs souhaits", explique-t-il, exprimant son désaccord. En tant que stratège militaire, il met en garde contre les pièges de l'hésitation occidentale dans son livre, déclarant : "Nous devons examiner et affronter cette autocaution après le conflit. Les stratèges de Beijing et de Téhéran surveillent certainement cela de près."

