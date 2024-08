- L'ancien entraîneur Glasner a l'intention de transférer Lacroix de Wolfsburg à Londres.

Glasner, ancien entraîneur de Wolfsburg, s'intéresse vivement à Maxence Lacroix, défenseur de VfL, pour Crystal Palace en EPL, selon plusieurs sources.

Le jeune Français de 24 ans est lié à Wolfsburg jusqu'en juin 2025, mais il exprime son désir de quitter le navire cet été. Lacroix a refusé une proposition pour prolonger son contrat avec l'équipe de Bundesliga. VfL préférerait garder le défenseur, mais ils ne peuvent obtenir de frais de transfert pour lui que cette année.

Glasner a passé du temps à Wolfsburg de 2019 à 2021 et a pris la tête de Crystal Palace en février dernier. Le club londonien cherche désespérément des renforts défensifs, car le international danois Joachim Andersen est apparemment en route pour FC Fulham, et Marc Guehi, candidat anglais aux Euro, attire l'intérêt de Newcastle United. On dit que Lacroix est le choix préféré de Glasner.

