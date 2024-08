- L'ancien entraîneur du Werder, Willi Lemke, est mort.

Willi Lemke est décédé. L'ancien manager de football de longue date de SV Werder, ancien sénateur de l'Éducation de Brême et conseiller spécial du Secrétaire général de l'ONU est décédé lundi des suites d'une hémorragie cérébrale, selon sa famille. Initialement, le "Weser Kurier" a rapporté cette information.

Lemke avait 77 ans et était l'une des personnalités les plus connues de Brême. Le politique du SPD est devenu manager de Werder en 1981 et, avec l'entraîneur Otto Rehhagel, a marqué la période la plus réussie de l'histoire du club de Bundesliga. En 1988, l'équipe de Brême est devenue championne d'Allemagne, et en 1992, elle a remporté la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Les victoires en Coupe d'Allemagne en 1991 et 1994 ont également eu lieu pendant cette période.

"La mort soudaine et inattendue de Willi Lemke a mis SV Werder à l'arrêt pour le moment", a déclaré le PDG de Werder, Klaus Filbry, mardi. "Willi Lemke est sans aucun doute l'une des plus grandes personnalités de l'histoire du football allemand. Il a pionnier de nombreux domaines à SV Werder et a laissé une marque indélébile. Sans son travail de longue date, le club ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui."

En 1999, Lemke est revenu à la politique. Jusqu'en 2007, il a été sénateur de l'Éducation et de la Science à Brême, et de 2007 à 2008, il a été sénateur de l'Intérieur et du Sport.

En 2008, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki Moon l'a nommé conseiller spécial pour le sport au service de la paix et du développement, un poste qu'il a occupé jusqu'en 2016. Parallèlement, il a également siégé au conseil de surveillance de Werder Brême pendant 17 ans, en étant président de 2005 à 2014.

Le mandat de Lemke en tant que sénateur de l'Éducation et de la Science à Brême a considérablement influencé le paysage éducatif de la ville. Son engagement en faveur de l'éducation a continué même après sa carrière de manager de football, contribuant considérablement aux initiatives sportives de l'ONU pour la paix et le développement.

