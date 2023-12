L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, acquitté dans un procès pour discrimination

"Cette décision est un soulagement", a déclaré Olivier Martin, l'un des avocats de M. Galtier, à CNN.

"Depuis plusieurs mois, Christophe était victime d'accusations assez odieuses, très mal vécues par lui, sa famille et son entourage, et qui avaient des conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle", a-t-il ajouté.

Le procureur de la République avait requis une peine de 12 mois de prison avec sursis ainsi qu'une amende maximale de 45 000 euros, selon BFMTV, affiliée à CNN.

CNN a contacté le bureau du procureur pour obtenir un commentaire.

En juin, le procureur a déclaré dans un communiqué de presse que son bureau avait ouvert une enquête préliminaire sur Galtier et son fils, John Valovic, à la suite d'informations datant d'avril selon lesquelles Galtier aurait déclaré qu'il y avait trop de joueurs noirs et musulmans dans l'équipe.

Au début de son procès, le vendredi 15 décembre, M. Galtier est resté à la barre pendant plusieurs heures, écoutant des lectures de procès-verbaux d'interrogatoires menés par la police avec plusieurs de ses anciens collègues et joueurs de l'OGC Nice, selon BFMTV, affiliée à CNN.

Galtier avait entraîné l'OGC Nice pendant la saison 2021-22, avant d'être nommé entraîneur du Paris Saint-Germain en juillet 2022.

Source: edition.cnn.com