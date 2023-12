L'ancien entraîneur de la NWSL est qualifié de "prédateur" alors que des joueuses s'expriment sur des accusations d'inconduite sexuelle

Rileya été licencié par le North Carolina Courage la semaine dernière après un rapport d'enquête de The Athletic qui cite des joueurs affirmant que pendant des années, Riley a usé de son influence et de son pouvoir pour harceler sexuellement des joueurs et, dans un cas, contraindre une joueuse à avoir des relations sexuelles avec lui.

M. Riley a nié les accusations contenues dans le rapport de l'Athletic. CNN n'a pas pu joindre M. Riley pour un commentaire.

La commissaire de la NWSL, Lisa Baird, a démissionné et la ligue a annulé tous les matches prévus le week-end dernier à la suite du rapport détaillant les allégations de coercition sexuelle et d'inconduite à l'encontre de Riley, qui a entraîné trois franchises de la NWSL pendant huit saisons.

Dans le rapport de Athletic, l'ancienne joueuse Sinead Farrelly décrit comment un Riley marié l'a contrainte à entrer dans sa chambre d'hôtel pour avoir des relations sexuelles. Un autre incident décrit Riley contraignant Farrelly et sa coéquipière Shim à rentrer dans son appartement et les poussant à s'embrasser.

The Athletic a demandé à Riley de commenter sa conduite présumée, ce à quoi il a répondu que les affirmations des anciens joueurs étaient "complètement fausses". Selon The Athletic, Riley leur a répondu dans un courriel : "Je n'ai jamais eu de relations sexuelles avec ces joueurs et je ne leur ai jamais fait d'avances sexuelles.

S'exprimant mardisur NBC aux côtés de Shim et de l'attaquante de l'équipe nationale féminine américaine Alex Morgan, Farrelly a déclaré que les dommages causés par Riley "s'infiltrent dans chaque partie" de leurs moyens de subsistance.

"Je pense que c'est vraiment important et que c'est la raison pour laquelle nous voulions partager notre histoire et expliquer en détail les dommages causés à nos carrières, mais aussi à qui nous sommes en tant que personnes", a expliqué Farrelly, qui a joué pour Riley dans trois équipes différentes.

"Les dommages causés à ma confiance en moi, à la façon dont je me voyais et à ma façon d'aborder la vie se répercutent sur tous les aspects de votre vie", a déclaré Farrelly à la chaîne NBC.

"Il y a beaucoup de pertes qui en découlent et des choses que je ne retrouverai pas. Je pense que lorsque nous pouvons exploiter l'impact émotionnel du simple fait de se présenter pour essayer d'être authentique, cela peut vraiment toucher beaucoup de gens parce que c'est plus important que le sport. Il s'agit de la sécurité dans nos propres vies et dans nos corps, et les joueurs le méritent. Nous le méritons tous. Et c'est quelque chose pour lequel nous nous battrons".

Les matches de la NWSL prévus mercredi se dérouleront comme prévu, a annoncé le syndicat des joueurs mardi.

Steve Baldwin, directeur général et partenaire de gestion du Washington Spirit de la NWSL, a démissionné mardi à la suite des retombées de l'affaire. La déclaration de Baldwin sur Twitter fait référence à une demande récente des joueuses comme l'une des raisons de sa démission.

Shim a déclaré sur NBC qu'elle était "submergée de gratitude envers tous ceux qui se sont exprimés et qui nous ont soutenus", mais qu'elle souhaitait "plus de justice".

"Je veux plus", a-t-elle déclaré à la chaîne NBC. "Je veux plus de justice, je veux de meilleures politiques, je veux que les joueurs soient protégés.

The Athletic a déclaré avoir interrogé plus d'une douzaine de joueuses qui ont joué sous les ordres de Riley depuis 2010 et d'autres personnes impliquées dans le football féminin.

Shim a déclaré que c'est le soutien de ses amis qui l'a aidée à surmonter cette épreuve.

"Dès le début, il y avait une possession, pas seulement de la part de Paul, mais de l'équipe pour laquelle je jouais", a-t-elle déclaré à NBC. "Ils m'ont réduite au silence sur de nombreux sujets, ma sexualité étant le plus important.

"J'étais très, très mal à l'aise pendant tout ce temps et chaque jour où je me présentais au travail, chaque jour où je m'entraînais, chaque match que je jouais, je n'avais pas confiance en moi et j'avais peur. J'avais peur et la seule chose qui m'a permis de m'en sortir, ce sont mes coéquipières. Alex et Sinead sont deux de mes meilleurs amis. Dieu merci, je les ai eues.

"Je ne sais pas ce que je ferais sans elles. Alex est la première personne à qui j'ai dit : 'Je ferai tout pour te soutenir'. Elle a été loyale dès le premier jour. C'est vraiment la seule façon pour moi de m'en sortir. Et j'en garde des séquelles".

Morgan, ancienne coéquipière de Shim et de Farrelly, a déclaré qu'elle "continuerait à amplifier leurs voix et à montrer l'échec systémique de la ligue et les erreurs commises dans le traitement du cas de Mana et de la plainte, puis de l'enquête".

"Je pense qu'avec le recul, j'ai essayé d'être le meilleur ami et coéquipier possible pour Mana en l'aidant à déposer une plainte alors qu'il n'y avait pas de politique anti-harcèlement en place, pas de RH de la ligue, pas de hotline anonyme, pas de moyen de faire un rapport", a déclaré Morgan à NBC.

"Nous avons maintenant commencé à mettre ces choses en place à la demande des joueurs, et non pas parce que la ligue a été proactive. Nous demandons donc à la ligue d'être proactive et non réactive. Nous demandons de la transparence.

La NWSL n'a pas immédiatement répondu à la demande de CNN concernant les commentaires de Shim, Farrelly et Morgan.

Dans un communiqué publié dimanche, la NWSL a annoncé qu'elle "lançait immédiatement plusieurs initiatives critiques d'enquête et de réforme pour protéger les joueuses et le personnel, ainsi que les environnements dans lesquels les athlètes vivent, s'entraînent et concourent pour donner aux athlètes l'agence et la capacité de signaler en toute sécurité une mauvaise conduite sous quelque forme que ce soit".

