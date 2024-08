- L'ancien entraîneur-chef de l'équipe nationale d'Angleterre est décédé.

Sven-Göran Eriksson, célèbre entraîneur suédois de football, est décédé le 26 août 2024 des complications d'une longue maladie. À 76 ans, il est parti paisiblement entouré de sa famille à son domicile. Sa famille a confirmé la nouvelle dans un communiqué.

Au début de l'année 2024, Eriksson a révélé sa diagnose d'une forme incurable de cancer du pancréas, découverte l'année précédente. Malgré un pronostic vital de seulement un an à vivre, Eriksson a montré une détermination remarquable, jurant de lutter contre la maladie.

"J'ai eu une belle carrière"

Récemment, dans un documentaire Amazon, Eriksson a partagé ses dernières pensées. "J'ai eu une belle carrière", a-t-il déclaré. "Oui, nous avons tous peur du jour de notre mort, mais la vie consiste à accepter ce jour quand il vient."

Eriksson espérait que son héritage serait marqué par la phrase "C'était un type correct". Reconnaissant que tout le monde ne partagerait peut-être pas ce sentiment, il voulait être rappelé comme un "cool cat". Il a ensuite pris congé en disant : "Prenez soin de vous et vivez vos vies à fond. C'est tout, salut."

Entraîneur de Liverpool pour une journée - son dernier vœu

En mars 2024, le rêve d'Eriksson s'est réalisé lorsqu'il a entraîné FC Liverpool. À l'époque, l'entraîneur actuel Jürgen Klopp (57) lui a gentiment remis les rênes pour un match de légendes entre Liverpool et une équipe Ajax Amsterdam toute-star. Eriksson a remporté son dernier match, remportant une victoire 4-2.

Bien qu'il n'ait pas occupé un poste régulier avec Liverpool, Eriksson avait presque atteint le sommet du succès dans sa profession. En tant que premier entraîneur étranger de l'équipe nationale anglaise, il a conduit des joueurs comme David Beckham (49) et compagnie aux quarts de finale de la Coupe du monde en 2002 et 2006, ainsi qu aux Euros en 2004. En 2010, il a servi d'entraîneur adjoint de la Côte d'Ivoire lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud.

Gloires sportives et scandales personnels

Eriksson est l'un des rares entraîneurs à avoir remporté des victoires dans deux compétitions européennes distinctes avec des équipes différentes. En 1982, il a remporté la Coupe de l'UEFA avec IFK Göteborg, et en 1999, il a remporté la Coupe des vainqueurs de la Coupe d'Europe avec Lazio Rome. Ses voyages dans le monde ont également contribué à son succès avec Benfica Lisbonne et divers clubs italiens. Son dernier poste était celui d'entraîneur de l'équipe nationale des Philippines (jusqu'en 2019).

Après son passage en Angleterre, Eriksson a dirigé Manchester City et Leicester City en Angleterre. En Angleterre, il a attiré l'attention pour ses intrigues romantiques, notamment une liaison avec la présentatrice télé Ulrika Jonsson (57).

"Un vrai professionnel" : le prince William rend hommage

De nombreux clubs que Eriksson avait Previously managed are expressing their sentiments on social media. Prince William (42), the head of the English Football Association, also extended his condolences. "I had some splendid encounters with him as England's manager, and I was always captivated by his charisma and love for football." wrote William on his platform. "My sympathies go out to his family and friends. A true professional of football," he added.

In the heartrending wake of Eriksson's passing, his family released a 'Report of death', formally announcing his demise to the world. Following his death, numerous tributes poured in from the football community, including a heartfelt message from Prince William, acknowledging Eriksson as a 'true professional' of the sport.

Lire aussi: