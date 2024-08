L'ancien dirigeant du Bayern Munich, Oliver Kahn, aspire à devenir propriétaire du club.

Avant la célébration victorieux du titre de Bayern Munich en mai 2023, Oliver Kahn, en tant que président du conseil d'administration, a pris congé de manière spectaculaire. Maintenant, l'ancien gardien de but envisage un retour, qui sera probablement tout aussi spectaculaire.

Plus d'un an et demi après sa démission en tant que président du conseil d'administration du géant du football allemand, Bayern Munich, Oliver Kahn envisage un retour au football, cette fois en tant que propriétaire de club. "Je suis profondément immergé dans le sujet de l'investissement dans les clubs. Si tout se met en place, je ne l'exclurais pas", a déclaré l'ancien capitaine de l'équipe nationale à "Kicker" lors d'un entretien.

"Investir dans le football est différent de l'investissement dans une usine de vis. Il s'agit de culture, d'identité et de communauté", a expliqué Kahn ses aspirations : "En tant qu'individu très entrepreneurial, j'aime faire avancer des choses qui ne sont pas nécessairement liées au football. Mais le football est mon ADN."

C'est pourquoi Kahn n'a pas perdu son intérêt pour le football après Munich. Il avait besoin d'un peu d'espace, mais puis il a commencé ses voyages. "J'ai visité les États-Unis, l'Arabie saoudite ou l'Inde pour avoir un aperçu du football là-bas", a-t-il déclaré. Sa visite en Arabie saoudite en octobre 2023 a fait alors la une des journaux. Il a alors clarifié que le monde était "un peu plus complexe" que ce que certains le présentaient. "Ce n'est pas seulement noir ou blanc", a expliqué Kahn, qui avait déjà aidé l'Arabie saoudite dans la formation des gardiens avant la Coupe du monde 2018.

Les leçons qu'Oliver Kahn peut tirer de David Beckham

Pour ses projets futurs, Kahn trouve également de l'inspiration dans les engagements des anciens adversaires de classe mondiale. "Si je vois que Gerard Piqué a réussi à rassembler 60 millions d'euros auprès d'investisseurs pour sa 'Kings League', c'est impressionnant", a donné Kahn un exemple. Il admire également le rôle de David Beckham en tant que patron de l'équipe américaine Inter Miami, avec la superstar Lionel Messi, en tant que potentiel modèle : "Son engagement démontre qu'une forte conjonction d'investissement et d'expertise sportive peut apporter de nombreux avantages à un club".

Kahn plaide également pour une approche moins rigide de la limitation de l'influence des investisseurs en football allemand et de la règle 50+1. Le système, a-t-il déclaré, "est finalement un compromis toléré, mais constamment remis en question". En raison des exceptions, la question de l'équité de la compétition se pose.

Prendre un rôle opérationnel dans les affaires d'un club n'est pas dans les projets de Kahn pour le moment. "Je n'y pense pas pour le moment." Kahn a assuré avoir dépassé son départ de Bayern au début de l'été 2023, Kahn a déclaré : "De tels événements font partie de ce métier".

À l'époque, sa démission en tant que président actuel de l'équipe nationale, Julian Nagelsmann, a également joué un rôle dans sa séparation. Le joueur de 37 ans a atteint les quarts de finale lors de l'Euro à domicile un an après son départ du champion

Lire aussi: