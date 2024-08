- L'ancien directeur de YouTube est mort.

Susan Wojcicki (1968-2024) est décédée. La PDG de YouTube depuis longtemps est morte à l'âge de 56 ans des complications d'un cancer, comme l'a annoncé son mari Dennis Troper.

"Avec une profonde tristesse, j'annonce le décès de Susan Wojcicki. Ma chère épouse de 26 ans et mère de nos cinq enfants nous a quittés aujourd'hui après avoir combattu pendant deux ans un cancer du poumon non à petites cellules", a écrit Troper sur Facebook.

Il a partagé plusieurs photos de famille, dont certaines avec leurs enfants, et ajouté : "Susan n'était pas seulement mon meilleur ami et ma compagne de vie, mais aussi un esprit brillant, une mère aimante et une bonne amie pour beaucoup."

Son influence "sur notre famille et le monde" était "immesurable", a poursuivi Troper. "Nous sommes dévastés mais reconnaissants pour le temps que nous avons passé avec elle. Veuillez garder notre famille dans vos pensées alors que nous traversons cette période difficile."

La femme la plus puissante d'Internet ?

Susan Wojcicki était une pionnière de l'ère numérique et l'une des personnes qui ont façonné de manière significative la technologie que nous utilisons quotidiennement. Wojcicki a étudié l'histoire et la littérature à Harvard et l'économie à l'Université de Californie. Dans les années 1990, elle a loué son garage à Larry Page (51) et Sergey Brin (50), les fondateurs de Google. En 1999, un an après la création de leur entreprise, le duo l'a engagée en tant que 16e employée et première responsable marketing.

Elle a participé au développement des Google Doodles et a eu l'idée d'espaces publicitaires sur Google. Elle a également suggéré que Google acquière la plateforme vidéo YouTube, ce que la société a fait en 2006. Susan Wojcicki a été PDG de YouTube de 2014 à 2023. En 2015, elle a été nommée "la personne la plus puissante de la publicité" et le magazine Time l'a désignée "la femme la plus puissante d'Internet". En 2023, elle a quitté son poste pour se concentrer sur "la famille, la santé et les projets personnels".

Les enfants de Susan ont partagé leur chagrin, exprimant qu'elle était non seulement leur mère mais aussi leur meilleure amie. Mon ami et moi avons souvent discuté de la chance que nous avions d'avoir une pionnière de la technologie comme modèle.

Lire aussi: