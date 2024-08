- L'ancien député allemand nie encore les accusations

L'ancienne députée du Bundestag de l'AfD, Birgit Malsack-Winkemann, a de nouveau rejeté les charges qui pèsent contre elle dans le procès de Francfort impliquant Heinrich XIII. Prince Reuss. Elle affirme n'avoir eu aucun pouvoir de décision et avoir reçu peu d'informations, déclarant cela devant la Cour d'appel de Francfort en référence au groupe présumé de "Reichsbürger".

Malsack-Winkemann a déclaré que le procès tentait de construire une organisation terroriste en regrouper des personnes qui se seraient peut-être rencontrées seulement quelques fois. "Je suis choquée que quelque chose comme ça soit même possible en Allemagne", a déclaré la sexagénaire.

Le parquet fédéral (GBA) l'accuse, entre autres, d'avoir infiltré d'autres prévenus au Bundestag et d'avoir exploré les bâtiments avec eux. Malsack-Winkemann était supposément membre du soi-disant conseil de l'association et responsable de la justice. Le groupe aurait prétendument planifié une prise d'assaut armée du Bundestag pour arrêter des membres et causer un effondrement du système.

Rencontre au "restaurant italien chic"

La sexagénaire a déclaré devant le tribunal avoir rencontré Reuss pour la première fois dans un restaurant italien chic de Francfort en décembre 2021, ce qui était une simple présentation. Selon le parquet fédéral, Reuss recrutait du personnel à l'époque.

Il n'a été question ni d'affaires juridiques ni d'un soi-disant conseil, a déclaré Malsack-Winkemann. L'astrologue Hildegard L., également inculpée dans l'affaire de Munich "Reichsbürger", était également présente à la réunion et était le seul point de contact pour le groupe. Cependant, Malsack-Winkemann n'a reçu que des "informations filtrées et lapidaires" d'elle.

Lors d'une autre réunion à la fin de 2021, elle a rencontré d'autres co-prévenus, dont Rüdiger von Pescatore, qui était censé diriger l'aile militaire du mouvement. "Ce n'était pas une organisation. Enfin, je n'en étais pas consciente", a déclaré l'ancienne membre de l'AfD. Il n'y avait pas de formalités ni de protocoles.

Reuss ne voulait pas de coup d'État

Reuss ne voulait pas de coup d'État violent, comme l'accuse le parquet, a déclaré Malsack-Winkemann. Elle avait déjà nié les charges mardi.

À Francfort, neuf prévenus sont accusés d'être membres d'une organisation terroriste ou de la soutenir. Au total, 26 présumés conspirateurs doivent répondre de cette complexe affaire dans deux procès parallèles à Munich et à Stuttgart. Jusqu'au verdict, les accusés bénéficient de la présomption d'innocence.

