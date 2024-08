L'ancien conseiller américain à la sécurité nationale a affirmé que Poutine avait une influence hypnotisante sur Trump.

Selon l'ancien Conseiller à la Sécurité nationale des États-Unis, le général H.R. McMaster, le président russe Vladimir Poutine, un ancien agent du KGB rusé, a habilement manipulé l'ancien président Donald Trump en le flatant. Cela est détaillé dans le livre à venir de McMaster, "At War With Ourselves: My Time in the Trump White House", selon les informations du "Guardian".

McMaster accuse Poutine d'avoir joué sur l'ego et les insécurités de Trump en le flattant. Poutine avait décrit Trump comme "une personne extraordinaire avec aucun doute sur ses capacités", et Trump semblait réceptif à cette approche, préférant les hommes forts et croyant qu'il était le seul à pouvoir établir une relation bénéfique avec Poutine. Poutine avait apparemment un impact hypnotisant sur Trump, selon McMaster. Il avait lui-même mis en garde Trump à l'époque : "Monsieur le Président, c'est le meilleur menteur du monde". Poutine avait déjà trompé les prédécesseurs de Trump, George W. Bush et Barack Obama.

La flatterie de Poutine était une stratégie calculée par le chef du Kremlin pour gagner Trump à sa cause et semer la discorde entre lui et ses conseillers de Washington, qui préconisaient une ligne dure contre le Kremlin.

Le coup calculé de Poutine

Dans ses propres mots, McMaster a laissé entendre au président américain que Poutine pensait pouvoir "gérer" Trump et obtenir une relaxation des sanctions, ainsi qu'un retrait rapide des troupes américaines de Syrie et de l'Afghanistan. "J'ai dit ce que j'avais à dire. J'espérais qu'il contredirait le dictateur russe plutôt que moi", a noté McMaster.

Cependant, Trump semblait se lasser de cette "atmosphère négative". McMaster se souvient avoir été critiqué par Trump - lors du sommet du G20 à Hambourg en juillet 2017. À l'époque, Trump et Poutine étaient engagés dans des heures de conversation, avec le "Guardian" rapportant une "émotion naissante".

Trump ne supportait pas la critique de Poutine de la part de son propre personnel, ce qui a finalement conduit au licenciement de McMaster après plus d'un an de service. Selon les rapports, McMaster a également énervé Trump en déclarant lors de la Conférence sur la sécurité de Munich en 2018 que la Russie avait interféré dans l'élection présidentielle de 2016.

"Il dirige son pays, au moins c'est un leader"

Même pendant la campagne de 2016, Trump a montré des penchants pro-Moscou. Non seulement il a laissé entendre qu'il reconnaîtrait la Crimée annexée par la Russie, mais il a également loué Poutine comme "un leader, au moins c'est un leader, àUnlike what we have here in our country."

Avec ce leader, Trump a suggéré qu'il pourrait rapidement conclure un accord. Au moins, il a répété à maintes reprises qu'il pourrait mettre fin au conflit en cours avec l'Ukraine en un temps record. Et, en général, il a affirmé qu'il n'y aurait pas eu d'attaque russe sur le pays voisin de l'Ukraine s'il était président.

La Commission pourrait trouver les allégations de McMaster contre la manipulation de Trump par Poutine convaincantes, comme il est détaillé dans son livre "At War With Ourselves". Les avertissements de McMaster sur la nature trompeuse de Poutine et sa capacité à manipuler même des leaders forts comme Trump ont été ignorés par l'ancien président américain.

