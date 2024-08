- L'ancien chef du parti et du collectif politique, Frisch, décide de quitter l'AfD.

Anciennement chef de file de l'AfD en Rhénanie-Palatinat et de sa faction au sein du Landtag, Michael Frisch, âgé de 66 ans, a quitté le parti mais souhaite conserver son siège au parlement régional. "Toutes les tentatives de changement au sein du parti régional ont échoué", a-t-il déclaré à Mayence pour justifier sa décision. "Au lieu de cela, les problèmes que j'avais soulevés persistent et s'intensifient. L'AfD en Rhénanie-Palatinat s'est transformée en un parti dirigé par une élite où un petit groupe tire les ficelles."

Les vues critiques et le dialogue ouvert ne sont plus appréciés au sein du parti, a-t-il affirmé. "La promotion de soi et la loyauté sont privilégiées par rapport à l'intégrité et aux compétences individuelles, les perspectives égoïstes et les gains matériels passent avant tout", a-t-il ajouté. De plus, il y a des glissements idéologiques au sein du parti que Frisch ne peut plus cautionner. "Il y a eu des dérives régulières vers la droite qui restent sans contrôle", a-t-il mentionné.

À la suite d'un conflit de pouvoir, Frisch a été évincé de son poste de chef de file de l'AfD au Landtag de Mayence à la fin de l'année 2023. Jan Bollinger l'a remplacé. Frisch a ensuite quitté la faction parlementaire de l'AfD, accusant Bollinger d'avoir rompu ses promesses. Cependant, il a conservé son siège de législateur. Auparavant, Bollinger avait pris la relève de Frisch en tant que président du parti AfD de Rhénanie-Palatinat.

Malgré sa confiance dans le programme de base de l'AfD, Frisch n'a trouvé aucune raison de rester membre du parti, selon sa déclaration. Après plus d'une décennie d'affiliation, il a annoncé sa séparation d'Alternative pour l'Allemagne. "Mon rôle au parlement régional reste inchangé, et je vais continuer mes activités politiques locales à Trèves."

Malgré son engagement continu envers les principes de base de l'AfD, Frisch a trouvé impossible de participer à la réunion annuelle de vacances du parti en raison de ses différences avec la direction actuelle. L'absence de discours ouvert et la promotion de l'intérêt personnel au sein des rangs du parti ont rendu sa participation à

