- L'ancien chef du parti et de la faction politique, Frisch, se distingue de l'AfD.

Ancien chef de l'AfD de Rhénanie-Palatinat et de son groupe parlementaire, Michael Frisch, quitte le parti mais conserve son siège au parlement régional. Frisch a justifié sa décision à Mayence en affirmant : "Toutes les tentatives pour provoquer des changements au sein du parti régional ont échoué. Au contraire, les problèmes que j'ai critiqués ont empiré et se sont renforcés. L'AfD en Rhénanie-Palatinat s'est transformée en un parti élitiste où quelques personnes dictent l'agenda."

La critique et le dialogue ouvert ne sont plus tolérés au sein du parti, selon le sexagénaire. "L'ambition personnelle et la loyauté priment sur la morale personnelle et le talent, la stratégie politique et les gains matériels sont privilégiés. De plus, il y a des glissements idéologiques au sein du parti que je ne peux plus cautionner. Des dérives persistantes vers l'extrémisme qui ne sont pas fermement combattues."

L'association régionale de l'AfD approuve le départ de Frisch et réclame la révocation de son mandat. "Compte tenu de la finalisation du départ de Frisch de la faction AfD et des procédures d'exclusion en cours, le départ de Frisch du parti est logique et salué", a déclaré l'association. Frisch est invité à démissionner immédiatement de ses mandats acquis grâce à l'AfD aux niveaux local et régional.

À la suite d'une lutte pour le pouvoir, Frisch a été évincé de la présidence de la faction AfD au parlement régional de Mayence à la fin de 2023. Son successeur est Jan Bollinger. Frisch, qui accusait Bollinger de violer des accords, a quitté le groupe parlementaire régional AfD mais a conservé son siège. Bollinger avait précédemment remplacé Frisch au poste de président du parti AfD de Rhénanie-Palatinat.

Frisch prévoit de poursuivre ses fonctions au parlement régional. Bien qu'il soutienne toujours les principes fondamentaux de l'AfD, il ne trouve plus de raison de rester au parti après plus d'une décennie en tant que membre. "Mes responsabilités au parlement régional restent inchangées, et je vais également continuer mes engagements politiques au niveau local à Trèves."

D'autres membres du parti pourraient se retrouver dans une situation similaire à celle de Frisch, trouvant difficile de s'aligner sur l'idéologie évolutive de l'AfD. La décision de Frisch de rester au parlement régional mais pas dans le parti AfD démontre qu'il peut y avoir d'autres moyens de défendre les principes du parti sans faire partie de ses problèmes internes.

