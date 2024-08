- L'ancien chef du Centre islamique est contraint de quitter le pays.

Environ un mois après l'interdiction du Centre islamique de Hambourg (IZH), considéré comme extrémiste, son ancien leader est maintenant attendu pour quitter l'Allemagne. Cette semaine, le département de l'Intérieur de Hambourg a émis un ordre de déportation à Mohammad Hadi Mofatteh, 57 ans, et un porte-parole l'a confirmé. Initialement, il n'y avait pas de nouvelles sur son actuelle localisation dans le pays.

L'ordonnance lui impose de quitter l'Allemagne dans les deux semaines. En cas de non-respect, il sera expulsé de force vers son pays d'origine à ses frais d'ici le 11 septembre 2024. De plus, il est interdit de revenir ou de résider en Allemagne, sous peine de trois ans de prison en cas de désobéissance. Cela a été rapporté à l'avance par la station de radio NDR 90.3.

Ancien représentant du régime iranien

Mohammad Hadi Mofatteh a été le leader de l'IZH depuis l'été 2018. Selon l'Office hambourgeois pour la protection de la Constitution, il a agi en tant que représentant officiel du Guide suprême iranien Ali Khamenei en Allemagne jusqu'à récemment.

Pour le sénateur de l'Intérieur de Hambourg, Andy Grote (SPD), la déportation suite à l'interdiction du Centre islamique de Hambourg est la prochaine étape des autorités, comme il l'a déclaré en réponse à une question. "En tant que plus haut représentant religieux du régime de Téhéran, son séjour en Allemagne a pris fin. Nous continuerons à lutter contre l'extrémisme islamique de toutes nos forces et à utiliser toutes les mesures liées à la résidence."

À la fin de l'année 2022, le vice-président de l'IZH, Seyed Mousavifar, a également été expulsé d'Allemagne en raison de ses liens avec la milice libanaise Hezbollah. Auparavant, il avait tenté de renverser l'ordre de déportation devant la Cour administrative supérieure de Hambourg en deuxième instance, mais il a échoué. Cette organisation terroriste pro-iranienne est interdite en Allemagne depuis 2020.

Désigné comme "le hub de la propagande iranienne en Europe"

La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), a interdit l'IZH le 24 juillet, en le qualifiant de "promoteur de la propagande iranienne en Europe". Les responsables de l'IZH ont nié les allégations selon lesquelles l'association et la mosquée étaient contrôlées par le gouvernement iranien, poursuivaient des objectifs inconstitutionnels et propageaient l'idéologie de la révolution islamique en Allemagne, les qualifiant d'"allégations non vérifiées" qu'ils ont l'intention de contester par voie judiciaire.

Les autorités ont saisi les biens et les installations du centre et de cinq filiales associées à la fin juillet. Depuis, la Mosquée bleue est également sous le contrôle fédéral.

Rassemblements hebdomadaires pour la réouverture de la Mosquée bleue

Des centaines de fidèles se réunissent chaque semaine devant la Mosquée bleue fermée sur l'Außenalster de Hambourg pour prier et protester contre la restauration du lieu de culte.

