L'ancien chef de Volkswagen, Diess, attribue la situation difficile à la coalition des feux de circulation.

Volkswagen, comme l'ensemble de l'industrie automobile allemande, est confronté à des difficultés, selon les propos de l'ancien PDG Diess. Il estime que la politique des véhicules électriques du gouvernement allemand nuit à la situation de l'entreprise. Diess a déclaré : "L'entreprise est en difficulté en raison de la faible vente de véhicules électriques, ce qui est difficile alors que nous devons respecter des limites plus strictes d'émissions de CO2 l'année prochaine."

Le gouvernement allemand, que Diess critique, freine activement ce processus de transformation. Il a déploré : "Le gouvernement a créé plus de confusion chez les acheteurs de voitures que l'idée des carburants synthétiques. L'impression donnée était que les voitures à carburant conventionnel et les stations-service pouvaient continuer à fonctionner de manière neutre en CO2."

De plus, les politiques de promotion des véhicules électriques du gouvernement sont contestables. La semaine dernière, le cabinet fédéral a introduit une incitation fiscale pour les voitures de société à entraînement électrique pour stimuler les ventes. Cependant, la demande de voitures électriques a chuté dès que la subvention de l'État a été retirée. Le gouvernement allemand a abruptement mis fin à la fameuse prime environnementale en décembre en raison de contraintes budgétaires.

"C'est court-termiste", a commenté Diess. "La promotion est dedans, la promotion est dehors. L'extension des bornes de recharge a essentiellement cessé, alors que Significativement plus de voitures électriques sont attendues pour être vendues l'année prochaine." Diess a également noté que près de 30% des employés de la startup de recharge The Mobility House avaient dû être licenciés en raison de cette situation confuse et non structurée.

Cependant, Diess a admis que Volkswagen porte également une part de responsabilité. Il a déclaré : "La marque VW est moins rentable par rapport aux autres divisions de l'entreprise." Il a souligné la nécessité pour Volkswagen d'améliorer la productivité et l'efficacité, en particulier dans les sites allemands. "Ce sont des sujets qui ont été ignorés depuis longtemps", a conclu Diess.

Avant son licenciement, Diess a plaidé en faveur de mesures de réduction des coûts dans les usines allemandes et a discuté de potentiels licenciements à Wolfsburg. En septembre dernier, son successeur Blume a entamé une discussion sur la possibilité de fermer des usines en Allemagne et de mettre fin à l'emploi garanti, qui court jusqu'en 2029.

La critique de Diess envers la politique de mobilité électrique du gouvernement allemand s'étend à ses politiques de promotion, qu'il a pointées du doigt pour avoir eu un impact négatif sur la demande. Les revirements du gouvernement en matière de stratégies de promotion ont ralenti l'extension des bornes de recharge, un facteur crucial pour la mobilité électrique.

