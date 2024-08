L'ancien chef de la police du Kansas sera accusé de répression après un raid sur un journal, selon les procureurs.

L'accusation contre Gideon Cody sera déposée au tribunal du comté de Marion, selon un rapport de 124 pages du procureur du comté de Sedgwick Marc Bennett et du procureur du comté de Riley Barry Wilkerson.

Le rapport indique que les procureurs ont trouvé des motifs raisonnables pour croire que Cody a commis le crime d'obstruction de la justice, défini par la loi du Kansas comme « savoir ou intentionnellement » inciter un « témoin ou informateur à retenir ou différer de manière déraisonnable » la production de témoignages, d'informations ou de documents.

Les procureurs n'ont pas élaboré sur la nature de l'accusation, mais ont déclaré qu'elle était liée aux échanges de textos de Cody avec la propriétaire locale d'un restaurant, Kari Newell, après la perquisition.

Cody n'a pas répondu à la demande de commentaires de CNN. Il a démissionné du département de police de Marion dans les semaines qui ont suivi la perquisition.

Le rapport explique ce qui s'est passé avant, pendant et après l'exécution des mandats de perquisition au Marion County Record, au domicile de son éditeur Eric Meyer et au domicile d'un membre du conseil municipal local en août 2023.

La perquisition a suscité la condamnation de dizaines d'organisations journalistiques et de défenseurs de la liberté de la presse, dont CNN, en raison de son caractère intrusif et des préoccupations concernant les droits du premier amendement.

Au moment des perquisitions, le bureau du shérif du comté de Marion affirmait enquêter sur « le vol d'identité » et « les actes illégaux concernant les ordinateurs » en se basant sur la croyance que la journaliste Phyllis Zorn avait obtenu illégalement les dossiers de conduite de Newell avant la publication d'un article sur elle.

Mais moins d'une semaine plus tard, après la critique nationale des perquisitions, le procureur du comté de Marion Joel Ensey a retiré les mandats de perquisition et a demandé aux autorités de rendre les matériaux saisis, en déclarant qu'il « n'existe pas suffisamment de preuves pour établir un lien légal suffisant entre ce crime présumé et les lieux perquisitionnés et les éléments saisis ».

Les conclusions du rapport

Dans le rapport, les procureurs spéciaux ont critiqué l'« enquête insuffisante » qui a conduit aux perquisitions et ont soulevé des questions sur les motivations qui se cachaient derrière celles-ci.

« L'ombre de motifs ultérieurs, de rancune personnelle et de conclusions basées non sur une enquête, mais plutôt sur des hypothèses, imprègne une grande partie de cette affaire », indique le rapport.

Pourtant, les procureurs ont trouvé qu'en dehors des actions de Cody, il n'y avait « pas suffisamment de preuves » pour établir que des crimes avaient été commis par tout autre officier de police ou civil impliqué dans les perquisitions.

Les preuves, selon les procureurs, « suggèrent fortement qu'ils (les officiers de police) croyaient genuinely enquêter sur des actes criminels ».

Les procureurs ont également examiné s'ils devaient inculper les officiers en lien avec la mort de la mère du propriétaire du journal le lendemain de la perquisition.

Meyer vivait avec sa mère de 98 ans, qui co-propriétaire du journal. Il a rapporté qu'elle avait été « très bouleversée » par les actions de la police, « surtout lors de l'exécution du mandat à leur domicile personnel ». Mais le médecin légiste a déterminé que sa mort était naturelle et les procureurs ont déterminé qu'il n'y avait pas de preuves pour démontrer que les officiers « avaient l'intention » de causer sa mort ou « savaient que l'exécution du mandat causerait sa mort ».

CNN a contacté le bureau du shérif du comté de Marion pour obtenir un commentaire, mais n'a pas encore reçu de réponse.

Le rédacteur en chef du journal croit que « la justice sera faite »

Meyer a réagi de manière mitigée au rapport de lundi.

« Nous sommes, bien sûr, heureux que les autorités aient finalement déclaré publiquement que nous n'avons commis aucune erreur. Nous n'avons aucune idée de la raison pour laquelle il a fallu presque un an pour faire cela. Leur rapport montre clairement qu'ils sont arrivés à cette conclusion quelques jours seulement après la perquisition. Pourtant, ils nous ont laissés dans l'incertitude. C'est décevant, pour le moins.

Nous sommes également heureux qu'ils croient, comme nous l'avons toujours fait, que Gideon Cody a violé la loi de l'État. Malheureusement, d'autres personnes impliquées dans l'affaire — celles qui n'ont pas quitté l'État — semblent avoir échappé à un examen similaire.

Nous comprenons que des poursuites criminelles de l'État contre certains d'entre eux pourraient ne pas être possibles. C'est pourquoi les procès civils fédéraux continueront, pourquoi il devrait y avoir une indignation publique concernant l'échec de certains officiels à remplir même les responsabilités les plus fondamentales de leurs postes, et pourquoi les lois de l'État permettant à certains d'échapper à la responsabilité devraient peut-être être modifiées. »

Il y a cinq procès fédéraux en cours contre les officiels de Marion liés aux perquisitions, dont un déposé par Meyer et un autre déposé par Zorn, la journaliste, selon les dossiers judiciaires.

Zorn a déclaré dans une déclaration que la charge était « bien méritée ».

« Il y a eu des moments au cours de l'année dernière où j'étais inquiète car il y avait tant d'officiers de police alignés contre moi », a-t-elle déclaré. « Mais j'ai confiance en ce que la justice sera faite à la fin. »

Lire aussi: