L'ancien champion du Super Bowl, Osi Umenyiora, crée une nouvelle voie pour les talents africains vers la NFL.

Aujourd'hui, cet athlète de 40 ans, né au Royaume-Uni, cherche à trouver des talents qui contribueront à transformer le football américain en un sport plus apprécié et célébré au niveau international.

Selon la NFL, plus de 100 joueurs d'origine africaine font déjà partie de la ligue. Umenyiora explique que lors de ses visites au Nigeria au fil des ans, il a voulu avoir un impact sur les jeunes du pays. En 2020, après avoir obtenu le soutien de la NFL, il a donc cofondé une plateforme de recherche de talents appelée The Uprise avec son compatriote nigérian et ancien joueur de la NBA, Ejike Ugboaja. Après avoir organisé des camps dans plusieurs pays africains, trois talents nigérians issus du programme ont été inscrits sur les listes de la NFL en 2021.

Le mois dernier, NFL Africa, la plateforme officielle de la ligue pour mettre en avant les joueurs africains et établir une présence sur le continent, a organisé son premier camp officiel en Afrique. Les recruteurs étaient sur place pour sélectionner les meilleurs des 49 candidats à l'International Player Pathway de la NFL, qui donne aux athlètes des pays autres que les États-Unis et le Canada la possibilité de se faire une place dans une équipe de la NFL.

CNN s'est récemment entretenu avec Umenyiora à Abuja, au Nigeria, lors des essais régionaux de The Uprise, et après le camp inaugural de la NFL au Ghana.

L'entretien qui suit a été édité pour des raisons de longueur et de clarté.

CNN : Comment est née l'idée du programme International Player Pathway ?

Umenyiora : Lorsque j'ai quitté l'Amérique et que je suis allé au Royaume-Uni en tant qu'ambassadeur [de la NFL], j'ai essayé de comprendre comment je pouvais aider le jeu à se développer. Je me suis dit : "Vous essayez d'introduire le football américain au Royaume-Uni. Vous devez presque avoir des joueurs d'ici pour donner à tout le pays une raison de s'enthousiasmer, ou au moins de s'intéresser à ce sport.

L'idée est de trouver un moyen d'attirer des gens d'autres régions du monde vers la NFL, afin que ces autres pays s'investissent davantage dans le football. J'ai donc présenté cette idée au commissaire de la NFL [Roger Goodell]. Le programme International Player Pathway permet à des personnes du monde entier, qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'université [et de jouer au football] en Amérique, d'être prises en considération.

CNN : Comment sont nés NFL Africa et The Uprise ?

Umenyiora : Au cours des dix dernières années, j'ai remarqué une influence massive - beaucoup de noms africains au sein de la National Football League. Je me suis rendu compte que personne ne les mettait vraiment en valeur. Ejike Ugboaja était déjà [recruteur] pour le basket-ball et il avait toujours cette idée en tête à propos du football américain. Il est venu me voir en 2014 pour m'aider à parrainer [de jeunes athlètes nigérians].

J'ai pu faire le lien entre les deux parce que je remarquais tous ces joueurs africains dans la NFL, puis je revenais au Nigéria et je [voyais] ces personnes physiques, grandes, fortes et rapides - tout ce qu'elles cherchaient, c'était une opportunité.

Je me suis donc dit qu'au lieu de faire toutes les choses habituelles que nous faisons en termes de charité, pourquoi ne pas donner aux gens la possibilité de s'aider eux-mêmes ? Je faisais partie de la NFL et j'étais ambassadeur de la NFL à l'époque, alors tout ce que j'avais à faire, c'était de leur dire que c'était ce qu'il fallait faire. Ils ont été d'accord avec moi et c'est à ce moment-là que nous avons créé le camp Uprise.

CNN : Sur un continent davantage tourné vers le football et le basket-ball, pourquoi essayer de recruter pour le football américain ?

Umenyiora : Je comprends le football américain. Et je comprends aussi qu'en raison du marché américain et du nombre de joueurs, il va vous donner beaucoup plus d'opportunités qu'en jouant au basket. Avec le basket-ball et le football, vous avez affaire au monde entier pour accéder aux ligues professionnelles. Dans la NFL, c'est surtout l'Amérique qui est concernée.

Regardez l'épisode complet de African Voices avec Osi Umenyiora

Les gens d'ici ont les traits physiques et les caractéristiques nécessaires pour réussir là où personne d'autre dans le monde ne peut le faire. Nous avons donc un avantage. Dans certains cas, l'avenir de ces enfants est dans le football américain. S'ils essaient de faire des études ou d'atteindre le plus haut niveau, c'est là qu'ils se trouvent. Beaucoup de joueurs de la NFL ou de ceux qui jouent au football américain au plus haut niveau étaient des basketteurs. Les mouvements sont très similaires - le football est juste beaucoup plus difficile.

CNN : Trois des participants au camp ont déjà signé un contrat avec la NFL. Comment avez-vous su qu'ils avaient ce qu'il fallait et comment repérez-vous ceux dont vous pensez qu'ils feront partie de la NFL ?

Umenyiora : C'est assez difficile à expliquer, mais c'est parce que j'ai joué pendant très longtemps et que j'ai joué en NFL pendant très longtemps. On commence à remarquer les petits traits de caractère qui permettent aux joueurs d'atteindre le plus haut niveau. Les joueurs que nous avons trouvés étaient non seulement grands, forts et intelligents, mais aussi agressifs.

Et ils ont ces petits mouvements ; par exemple, en tant que joueur de ligne offensive, vous devez être capable de vous déplacer latéralement très rapidement. En tant que joueur de ligne défensive, vous devez être capable de vous abaisser, de vous pencher sous les gens et d'avoir la force et l'effet de levier nécessaires.

Même s'ils ne l'avaient jamais fait auparavant, quand vous les testez, vous pouvez voir qu'il y a une différence entre [les candidats] - ce type fait des choses naturellement que l'autre ne fait pas, et si vous l'encouragez et que vous le nourrissez, cela peut devenir quelque chose de spécial.

CNN : Quels sont vos projets pour The Uprise et NFL Africa sur le continent ?

Umenyiora : Nous allons disposer d'une structure ou d'une installation où nous ferons venir des entraîneurs du plus haut niveau sur une base de quatre ou cinq mois. Lorsque nous trouvons ces athlètes, nous les logeons, nous les nourrissons, nous les scolarisons, [et] nous leur enseignons également les principes fondamentaux du football américain.

Je veux qu'à un moment donné, au moins 15 à 20 % de tous les joueurs de la Ligue nationale de football soient originaires d'ici. [Les gens devraient regarder le football américain parce que leurs frères ont beaucoup de succès dans ce sport. Je veux que plus de gens s'intéressent à ce sport et qu'ils comprennent les succès et le jeu.

CNN : Maintenant que les sélections sont terminées au Ghana, comment se sont-elles déroulées et quelle est la suite pour les sélectionnés ?

Umenyiora : Les joueurs ont été excellents, bien meilleurs qu'au Nigeria. On voit donc clairement qu'ils se sont beaucoup améliorés. Après les essais, nous avons six joueurs de moins de 19 ans qui iront à la NFL Academy au Royaume-Uni, et neuf joueurs de plus de 20 ans seront sélectionnés pour participer à l'International Player Pathway combine à Londres. Au total, 15 joueurs ont donc la possibilité de changer de vie.

Source: edition.cnn.com