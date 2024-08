- L'ancien champion du monde Pedersen triomphe du Tour d'Allemagne

Mads Pedersen, favori du classement mondial, remporte pour la première fois le Tour d'Allemagne. Le précédent champion du monde danois a remporté la victoire à Saarbrücken et a confirmé sa victoire. Pedersen a terminé avec 22 secondes d'avance sur le Néerlandais Danny van Poppel au classement général. Le Norvégien Tobias Johannessen a remporté la troisième place, 23 secondes derrière.

During the final 182.7-kilometer stage from Annweiler am Trifels to the capital of Saarland, Pedersen delivered an excellent week for his Lidl-Trek team. It was Pedersen's second stage win, with his Italian teammate Jonathan Milan winning three stages. Lidl-Trek n'a pas seulement dominé la classification générale, mais a également remporté toutes les étapes et la classification par points.

Van Poppel, représentant Red Bull, a remporté la deuxième place. La journée a été marquée par une échappée de cinq coureurs, menée par Maximilian Walscheid. Malgré avoir atteint une avance maximale de presque cinq minutes, la cadence rapide des équipes de tête a mis fin à leur tentative six kilomètres avant la ligne d'arrivée.

