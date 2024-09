L'ancien champion du monde d'échecs Carlsen annonce son retour

Le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine entre maintenant dans sa troisième année, incitant plusieurs organisations sportives à réfléchir à la possibilité d'accueillir à nouveau les athlètes russes et biélorusses, comme dans le domaine des échecs. Magnus Carlsen, l'ancien champion du monde, n'est pas le seul à s'opposer à cette idée.

Lors de l'Assemblée générale de la FIDE (Fédération Internationale des Échecs) à Budapest (les 21 et 22 septembre), Carlsen a exprimé son opposition à la réintégration de ces joueurs. During l'événement où il a reçu un prix de la part du président de la FIDE, Arkadi Dworkovich, pour être le plus grand joueur de tous les temps, le joueur de 33 ans a fermement exhorté la FIDE à ne pas réintégrer ces joueurs.

Il a fait référence à l'ancien champion du monde Garry Kasparov, actuellement un critique de Poutine en exil, en déclarant : "Je suis sûr que (Garry Kasparov, ndlr) utiliserait cette occasion pour conseiller contre la réintégration des fédérations d'échecs russes et biélorusses, donc je le fais aussi." Il a exprimé cette opinion dans une vidéo de la cérémonie qu'il a publiée sur une plateforme X.

La Fédération allemande des échecs s'oppose fermement au retour

Avant que l'Assemblée générale hongroise ne se penche sur cette question pendant le week-end, la Fédération allemande des échecs (Deutsche Schachbund, DSB) avait déjà rejeté tout retour inconditionnel et s'était opposée aux propositions d'intégration.

D'un autre côté, l'Union des échecs du Kirghizistan (KCU) et la Fédération russe des échecs (Союз Шахмат России, CFR) plaident pour une participation complète et égale des joueurs russes et biélorusses dans les compétitions internationales, comme avant l'invasion russe de l'Ukraine au printemps 2022. Depuis, ils ont été autorisés à participer aux tournois individuels du cycle du championnat du monde FIDE sous le drapeau de la FIDE.

La présidente de la DSB, Ingrid Lauterbach, avait anticipé cette position il y a plus d'un mois, en déclarant : "Notre position sur cette question est claire : de notre point de vue, ces propositions ne sont pas en ligne avec la position du Comité international olympique et notre point de vue sur cette guerre."

Après avoir exprimé son opposition à la réintégration des joueurs d'échecs russes et biélorusses lors de l'Assemblée générale de la FIDE, Magnus Carlsen a fait référence à la position de Garry Kasparov sur ce sujet. La Fédération allemande des échecs (DSB) avait précédemment rejeté tout retour inconditionnel, s'alignant sur la position du Comité international olympique concernant le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine.

Lire aussi: