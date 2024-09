L'ancien battant de cœur James Darren est décédé.

James Darren, connu pour son rôle dans le film "Gidget" et pour sa carrière de chanteur, nous a malheureusement quittés. Il était très apprécié des femmes et s'était également essayé à la réalisation. Sa vie s'est éteinte à l'âge de 88 ans, après avoir été jugé trop faible pour subir une chirurgie obligatoire.

Né James Ercolani en 1936 à Philadelphie de parents italiens, il a quitté l'école à 16 ans pour se consacrer au théâtre. Repéré par un chasseur de talents, il a étudié sous la direction de la célèbre coach Stella Adler avant de signer un contrat avec Columbia Pictures et de faire ses débuts au cinéma dans "The Young and the Brave" en 1956.

Sa carrière a connu un véritable bond en 1959 avec son rôle dans la comédie "Gidget", où il incarnait le surfeur "Moondoggie" aux côtés de Sandra Dee. Le film a été un immense succès et a lancé la tendance du surf en Californie ainsi que les carrières de ses stars. Darren a également lancé une carrière de chanteur, enregistrant le titre phare du film et obtenant un succès avec "Goodbye Cruel World" en 1961.

Darren a réapparu dans deux suites, "Gidget Goes to Hawaii" (1961) et "Gidget Goes to Rome" (1963), aux côtés de différentes partenaires. "J'étais sous contrat, prisonnier en quelque sorte, mais c'était la meilleure prison dans laquelle je pouvais être enfermé avec ces charmantes jeunes ladies", a-t-il déclaré à Entertainment Weekly en 2004.

Pourtant, la célébrité soudaine n'a pas toujours été source de joie pour Darren. "J'étais sur un plateau de télévision à San Francisco, et des centaines de femmes ont envahi le studio, arrachant la porte en verre, me tirant dehors, par terre, et arrachant mes cheveux en souvenir", a-t-il raconté à People magazine. "J'étais terrifié. Les larmes coulaient sur mon visage parce que ça faisait mal."

Au cours des années 1970, il est apparu dans plusieurs séries télévisées telles que "Charlie's Angels", "Hawaii Five-O" et "The Love Boat". De 1983 à 1986, il a joué aux côtés de William Shatner et Heather Locklear dans la série policière "T.J. Hooker", et a également réalisé un épisode. Il a ensuite réalisé des épisodes pour des séries renommées comme "Melrose Place" et "Beverly Hills, 90210".

Darren a échangé des vœux avec sa petite amie d'enfance, Gloria Terlitsky, en 1955, et ils ont eu un fils, Jim, en 1956. Ils se sont séparés en 1958, et Jim a été adopté par le troisième mari de Gloria et a pris le nom de Moret. En 1960, Darren a épousé l'ancienne Miss Danemark, Evy Norlund, et ils ont eu deux autres fils, Christian et Anthony.

Selon un communiqué publié sur son site web, James Darren est décédé paisiblement dans son sommeil à l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles. Son fils, Jim Moret, a déclaré à The Hollywood Reporter que son père était prévu pour une

