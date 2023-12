L'ancien attaquant de l'Ajax et international congolais Jody Lukoki meurt à l'âge de 29 ans

"Le FC Twente a reçu ce matin la terrible nouvelle du décès de Jody Lukoki", a déclaré le club néerlandais sur son site Internet lundi.

"Le club est choqué et profondément frappé par cet événement tragique. Le FC Twente compatit avec ses proches et leur souhaite beaucoup de force pour surmonter cette énorme perte."

La cause du décès n'a pas été confirmée.

Lukoki avait rejoint l'Ajax d'Amsterdam dans les catégories de jeunes en 2008, avant d'intégrer l'équipe première en janvier 2011.

Il a remporté trois titres de champion des Pays-Bas avec le club au cours de trois saisons successives, avant de signer avec le PEC Zwolle en 2014.

Un an plus tard, il est transféré à Ludogorets, où il passe cinq saisons et remporte trois titres de champion de Bulgarie.

Après avoir joué pour le club turc Yeni Malatyaspor pendant une saison, Lukoki est retourné en Eredivisie avec le FC Twente.

Il a également joué pour l'équipe nationale des Pays-Bas pendant sa carrière de jeune, avant de faire ses débuts avec la République démocratique du Congo (RDC) en mars 2015.

L'Ajax a rendu hommage à Lukoki sur les médias sociaux: "Notre ancien joueur Jody Lukoki est décédé à l'âge de 29 ans. Repose en paix, Jody".

Les fans ont également rendu hommage à l'attaquant sur les médias sociaux. "Je ne souhaite cela à personne. J'envoie beaucoup de force à sa famille. Repose en paix", a posté un internaute sur Twitter.

"29 ans trop tôt, force à ses proches et à tous ceux qui l'ont connu", a tweeté un autre utilisateur.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com