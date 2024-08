L'analyste du terrorisme reconnaît la capitalisation de l'EI sur la tendance du 7 octobre

Est le suspect de Solingen vraiment lié à l'EI ?

L'EI, groupe extrémiste islamique, a affirmé que l'attaque brutale de Solingen a été commise par un de ses alliés, ce que les analystes terroristes prennent au sérieux. Dans leur communiqué, les radicaux déclarent qu'un "agent de l'EI" a perpetré l'attaque contre une réunion chrétienne à Solingen, en guise de représailles pour les musulmans en Palestine et ailleurs. Par conséquent, il est clair que c'était un acte de l'EI. Cela est étayé par les sources et les méthodes utilisées pour diffuser cette affirmation, y compris le média propre de l'EI.

Cependant, il reste incertain comment l'homme syrien de 26 ans qui s'est rendu à la police est lié à l'EI. Faire partie de l'EI n'est pas nécessairement une condition pour commettre des actes de terrorisme en son nom. Au cours de la dernière décennie, le groupe a encouragé les musulmans engagés à commettre tout type d'attaque, proposant des idées dans ses propres publications en ligne. Comme l'expert en terrorisme Peter R. Neumann le souligne dans le podcast Ronzheimer, "Cela inclut le renversement d'un véhicule dans une foule ou l'attaque des soi-disant infidèles avec des couteaux. Cela figure dans presque chaque numéro de ces publications en ligne."

Le suspect aurait-il agi de manière indépendante ?

Il est plausible que Issa al H. ait été radicalisé par internet. L'importance des groupes extrémistes islamiques en ligne, tels que Telegram, a augmenté ces dernières années.

Il y a dix ans, le chercheur en terrorisme Peter R. Neumann suggérait que le contact direct avec la scène extrémiste, comme par le biais d'un prédicateur radical ou d'une mosquée radicale, était nécessaire pour la radicalisation d'un islamiste. Cependant, dans des villes comme Wolfsburg, Dinslaken ou même Solingen, ce n'était pas toujours le cas, car il y avait des prédicateurs radicaux et des mosquées avec lesquels les individus pouvaient entrer en contact. Outre le contenu en ligne, ils avaient également quelqu'un avec qui communiquer, dit Neumann.

Selon Neumann, cela n'est plus nécessaire aujourd'hui. Dans la plupart des cas récents qu'il a observés, les attaquants se sont radicalisés entièrement en ligne, sans aucun contact physique avec la scène.

Quel est le danger actuel de l'extrémisme islamique en Allemagne ?

Il était autrefois believed that the military defeat of ISIS in Syria and Iraq would significantly reduce the threat of extremists, as their infrastructure seemed decimated and the dream of a "caliphate" state seemed unattainable. However, the risk of attacks in Europe has actually increased. Human rights expert Maike Nadar writes that since ISIS propaganda no longer focuses on recruitment to the "caliphate," but instead calls on individuals to plan and carry out attacks in Germany and Europe in ISIS's name using all available means, the danger has become more widespread.

Peter Neumann has noticed a significant increase in terrorist activities since the Hamas massacre on October 7, 2023. He described it as a "massive mobilization of Muslims, jihadists across Western Europe" in the spring on Deutschlandfunk. He considers Islamism and jihadism to be "the greatest, current terrorist threat in Germany, in Europe."

The Hamas terror offensive against Israel has reportedly served as inspiration for ISIS supporters, who use it in their propaganda. Although ISIS and Hamas don't have a formal partnership, jihadists have been encouraged to join this wave of violence. "Since January, there has been very systematic propaganda from ISIS, saying: Listen up, we know you're angry at Israel, but it's not about Palestine. It's about Muslims around the world who are oppressed," Neumann explains the calls for terror attacks.

ISIS is specifically encouraging Muslims to become part of the global religious war and carry out attacks worldwide. Germany, in Neumann's view, is not a special target, but just one of many opponents within the Western world.

Pourquoi Issa al-H. était-il toujours en Allemagne après le refus de sa demande d'asile ?

Issa al-H. est arrivé en Allemagne en tant que demandeur d'asile syrien en 2022, mais sa demande a été rejetée. Cependant, la responsabilité du Syrien incombait à la Bulgarie conformément au règlement de Dublin, qui s'applique aux États membres de l'UE. Le réfugié aurait dû être transféré en Bulgarie dans les six mois.

Selon les rapports des médias, al-H. était censé être transféré en Bulgarie en juin 2023, mais cela ne s'est pas produit car les autorités n'ont pas réussi à le localiser dans le centre d'hébergement de réfugiés de Paderborn où il résidait. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, notamment les actions d'al-H. pour éviter les autorités. Si al-H. s'est caché pour éviter l'expulsion, le délai pour son transfert en Bulgarie aurait été prolongé de 18 mois. Il aurait alors eu jusqu'en 2024 pour être transféré en Bulgarie.

Selon les autorités allemandes, comme rapporté par l'agence de presse dpa, le jeune homme a activement évité son retour prévu en Bulgarie. Au lieu de cela, le national syrien a obtenu la protection temporaire de l'Allemagne à la fin de 2023 et a ensuite été relocalisé à Solingen.

De nombreux réfugiés obtiennent un statut de protection secondaire s'ils ne parviennent pas à démontrer une persécution personnelle ou des menaces, mais proviennent de pays où la vie des réfugiés est généralement menacée. Par exemple, le régime d'Assad en Syrie considère tous les réfugiés originaires du pays comme des adversaires et les soumet à la persécution dans les régions sous son contrôle. Par conséquent, retourner dans certaines régions du pays pourrait être très dangereux.

En ce qui concerne Issa al-H., les autorités allemandes avaient allegedly 18 mois pour le renvoyer en Bulgarie, le pays chargé de son dossier, car les Bulgares avaient donné leur accord. "Nous devons examiner si tout a été géré correctement. Si une erreur a été commise, elle doit être reconnue ouvertement," a déclaré aujourd'hui le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst, à Solingen. Selon lui, l'affaire d'Issa al-H. illustre la complexité des tâches des autorités compétentes.

Malgré le refus de la demande d'asile d'Issa al-H., celui-ci a obtenu une protection temporaire en Allemagne et a été relocalisé à Solingen, soulevant des questions sur la gestion des dossiers des demandeurs d'asile. Compte tenu de la menace croissante de l'extrémisme islamique en Europe, il est crucial d'examiner les circonstances qui ont permis à un potentiel danger de rester sur le territoire.

