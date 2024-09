L'analyste de basket-ball Adrian Wojnarowski fait ses adieux à ESPN pour assumer le rôle de manager de l'équipe de basket-ball de son ancienne université.

Adrian Wojnarowski quitte le journalisme pour prendre le poste de directeur général de l'équipe de basket-ball masculine de son université alma mater, St. Bonaventure, comme il l'a annoncé.

"Il y a 37 ans, The Hartford Courant m'a donné ma première ligne, et je n'ai jamais perdu l'excitation de tout cela. Ce métier a eu une influence significative sur ma vie, mais j'ai décidé de prendre ma retraite d'ESPN et de l'industrie des nouvelles", a partagé Wojnarowski sur les réseaux sociaux. "Je comprends l'engagement et le temps nécessaires pour ce rôle, mais je n'ai plus l'envie d'y consacrer mon temps.

Le temps est une denrée précieuse, et je préfère le consacrer à des activités qui ont une signification personnelle plus grande pour moi. Je suis profondément reconnaissant envers les nombreux mentors, collègues, sujets et histoires qui ont enrichi ma vie, ainsi qu'à la loyauté et à la générosité de mes lecteurs et téléspectateurs."

La figure d'autorité d'ESPN, Jimmy Pitaro, a salué les réalisations de Wojnarowski tout au long de sa carrière.

"J'ai eu le plaisir de travailler avec, et d'admirer, Woj depuis nos collaborations en 2007 chez Yahoo!. Son engagement et sa dévotion sont inégalés, et son talent exceptionnel et son courage le distinguent dans l'industrie. Il a élevé la barre chez ESPN, et la loyauté qu'il a montrée envers le métier et les fans est légendaire", a déclaré Pitaro dans un communiqué de presse. "Bien que nous regrettions ses contributions quotidiennes, nous comprenons pleinement sa motivation à poursuivre un mode de vie plus équilibré."

"We lui souhaitons succès dans son prochain chapitre et apprécions sa reconnaissance collective et son soutien."

Wojnarowski a rejoint ESPN en 2017 en tant que responsable senior de la NBA, après presque une décennie chez Yahoo Sports. Il a également travaillé au The Record du NJ, au Fresno Bee et au Waterbury (Conn.) Republican-American.

"Après avoir couvert de nombreuses équipes au fil des ans, je retourne chez moi", a-t-il ajouté.

En tant qu'adjoint à l'équipe de coaching de St. Bonaventure, le journaliste distingué facilitera l'exploration des opportunités de nom, image et semblance (NIL), naviguera dans le portail des transferts, fera des levées de fonds et recrutera, entre autres responsabilités.

"Je suis honoré et humble de l'opportunité de contribuer à St. Bonaventure, à l'entraîneur Mark Schmidt et à notre exceptionnelle équipe de basket-ball masculine de l'Atlantic 10", a déclaré Wojnarowski. "Dans le paysage en évolution du sport universitaire, je suis excité de m'associer à un programme champion qui offre un mélange de basket-ball de haut niveau, d'exposition télévisée approfondie, de préparation professionnelle et d'opportunités NIL, ainsi qu'un environnement académique nourrissant et intime."

St. Bonaventure a terminé la saison précédente avec un bilan de 20-13 au total et de 9-9 dans la conférence Atlantic 10.

Wojnarowski, qui a obtenu son diplôme de l'établissement en 1991, a été nommé Alumnus de l'année en 2019 et a été intronisé au mur des diplômés distingués de l'école Russell Jandoli.

