"L'analyse" révèle une détection de cancer du sein

Dans les années 80, la Australienne Elle Macpherson était surnommée "The Body". À présent âgée de 60 ans, elle a révélé avoir affronté un combat personnel il y a plusieurs années : un diagnostic de cancer du sein. Dans une interview accordée à "Australian Women's Weekly", elle a décrit cette épreuve comme un mélange de choc, d'incertitude et de découragement.

Après l'extraction d'une petite tumeur de son sein, un professionnel de santé lui a appris la nouvelle. Le diagnostic était "carcinome canalaire intraductal positif aux récepteurs HER2 et aux œstrogènes". Les professionnels de santé ont recommandé un traitement incluant une mastectomie et une chimiothérapie.

Malgré l'urgence d'agir et ses propres appréhensions, ainsi que les préoccupations de certains membres de sa famille, Elle a choisi une voie différente. Elle a expliqué : "J'étais déterminée à trouver une approche qui me convenait." En отказавшись de la chimiothérapie et des médicaments, elle a adopté une méthode de guérison holistique. "Le fait de refuser les procédures médicales standard a été la tâche la plus difficile que j'ai jamais entreprise. Les gens pensaient que j'avais perdu la tête", a-t-elle admis.

Aujourd'hui, Elle se dit en "rémission clinique" et se décrit en "excellente santé". Ses résultats de tests, examens et imageries, tant sur le plan physique qu'émotionnel, spirituel et mental, témoignent de son approche. Elle a insisté : "Chacun a une voie unique ; il n'y a pas de solution universelle. Il n'y avait simplement qu'une voie qui résonnait en moi."

La Réaction des Garçons

Les fils d'Elle, Flynn (26 ans) et Cy (21 ans), ainsi que son ancien partenaire, l'homme d'affaires français Arpad Busson, ont réagi différemment à sa décision de traitement contre le cancer. Flynn, l'aîné des deux, était initialement sceptique et a exprimé ses désaccords. "Malgré ses réserves, Flynn reste mon soutien indéfectible", a expliqué Elle.

Busson, le père de ses fils, a également exprimé des réserves quant à la voie de thérapie alternative choisie par Elle, selon ses révélations. Cependant, il lui a écrit une lettre de soutien pendant cette période. Le couple a partagé une relation de dix ans, des années 90, mais ils se sont séparés en 2005.

Née en Australie en 1964, Elle Macpherson a connu la célébrité dans les années 80 en tant que mannequin vedette. L'an dernier, elle a participé en tant que juge invitée à "Germany's next Topmodel".

