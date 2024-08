- L'analyse révèle: les marchés du logement urbain en stagnation

Dans les grandes zones urbaines d'Allemagne, selon une étude du géant de l'immobilier JLL, le secteur de la location immobilière est en train de s'enfoncer dans une spirale descendante et fonctionne moins efficacement. Cela est dû à l'écart croissant entre les loyers actuels et les nouvelles annonces, ce qui incite les locataires à éviter les relocations car ils se retrouveraient à payer considérablement plus dans un nouvel appartement, selon l'étude.

En conséquence, l'inventaire déjà limité diminue encore plus car moins de propriétés entrent sur le marché. Cela renforce ensuite les 'loyers de nouveaux baux', exacerbant la situation pour les chasseurs de logements. La véritable demande en matière de logement pourrait ainsi être exagérée.

JLL a identifié des écarts significatifs entre les loyers de nouveaux baux et les loyers existants à Munich et Berlin. Le déménagement dans ces villes est particulièrement coûteux, avec un loyer moyen pour les nouveaux baux d'environ 8 ou 7,50 euros de plus par mètre carré par rapport à l'ancien appartement. Frankfurt se classe deuxième avec une différence de prix de 4,80 euros par mètre carré. Cependant, Dresde et Duisburg offrent des options moins coûteuses avec une différence d'environ 1,50 euro, ce qui rend les relocations plus viables.

Outre l'augmentation de l'offre par la construction neuve, Roman Heidrich, responsable de JLL, suggère également de stimuler le turnover. Les possibilités d'échange pourraient potentiellement y contribuer. Il convient également de considérer des mesures réglementaires pour aligner rapidement les loyers existants sur le taux du marché.

