L'analyse d'urine révèle un résultat positif pour le joueur de tennis le plus classé au monde, Jannik Sinner.

Initiallement, à Cincinnati, une révélation choquante a suivi le titre : le prodige du tennis Jannik Sinner aurait prétendument testé positif pour une substance interdite lors de tests de dopage effectués en mars. Malgré cela, le numéro un mondial italien ne fait actuellement face à aucune pénalité en raison d'un incident de contamination accidentelle. La personne responsable de cet incident, un entraîneur, a été identifiée comme la source de la contamination.

En mars, selon un communiqué publié par l'"Agence internationale de l'intégrité du tennis" (AIIT), le phénomène du tennis italien Jannik Sinner a testé positif pour une substance interdite à deux reprises. Cependant, l'autorité a également affirmé que le champion du monde en titre n'était pas responsable des résultats positifs. Suite à une enquête approfondie, les points de classement et les gains en argent obtenus pendant cette période seront les seules pénalisations infligées au jeune homme de 23 ans.

L'association des joueurs du tournoi ATP a exprimé son soutien en réponse à l'événement, déclarant qu'il n'y avait "ni faute ni négligence de la part de Jannik Sinner". L'association a également salué l'intégration du programme anti-dopage du tennis (PADT), qui a permis au phénomène italien de reprendre sa participation aux événements sportifs.

Sinner a fourni son échantillon de compétition le 10 mars 2024, lors du tournoi ATP Masters-1000 d'Indian Wells (États-Unis), où des traces de métabolite de clostébol ont été détectées. Le clostébol, un agent anabolique, est interdit à tout moment selon la section S1 de la liste des substances interdites de l'Agence mondiale antidopage (AMA). Quatre jours plus tard, un autre échantillon en dehors de la compétition a également présenté un résultat de test positif pour ce métabolite, bien que dans des quantités minimales.

Sinner : "Une période difficile et malheureuse"

L'AIIT a rapporté dans son enquête que la substance avait pénétré dans le corps de Sinner par l'intermédiaire d'un membre de son équipe d'entraînement. Selon le communiqué, l'entraîneur avait traité une petite blessure à la main avec un spray infusé de clostébol, qui est en vente libre en Italie. Ignorant que le spray contenait une substance interdite, l'entraîneur a massé le corps de Sinner quotidiennement sans porter de gants. Cet incident malheureux a involontairement entraîné la contamination de Sinner.

Conformément au protocole, Sinner a été suspendu temporairement à deux reprises après les tests de drogue positifs. Suite à une procédure d'appel réussie et des preuves convaincantes d'experts scientifiques, les restrictions ont été levées. Des entretiens et des interrogatoires ont été menés par l'AIIT, et le personnel d'entraînement de Sinner a coopéré tout au long du processus. En fonction des conclusions de l'enquête et du consensus de la communauté scientifique, l'AIIT a accepté l'explication de Sinner selon laquelle la violation était involontaire. Les suspensions temporaires et les violations de dopage sont maintenant rendues publiques, laissant la porte ouverte à la possibilité pour l'AMA et l'Agence italienne antidopage (NADO Italia) de déposer des appels si nécessaire.

"Je laisserai cette période difficile et malheureuse derrière moi", a déclaré Sinner dans un communiqué sur les réseaux sociaux, reconnaissant l'incident. "Je continuerai à m'engager envers le programme anti-dopage de l'AIIT et m'assurerai que mon équipe le respecte également strictement."

Le lundi, Sinner est sorti vainqueur contre Alexander Zverev en demi-finale de Cincinnati, remportant ainsi son cinquième titre de l'année. Il est classé parmi les principaux candidats pour le titre du Grand Chelem à l'US Open, qui débutera prochainement.

