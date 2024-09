- L'analyse des activités illicites de camping: le risque d'incendie de forêt a été significativement accru

Après le départ d'environ 1 500 campeurs non autorisés de la région de Harz, les Forêts d'État de Basse-Saxe ont effectué une évaluation. Le porte-parole Michael Rudolph a déclaré lors d'une visite du site que le risque d'incendie était élevé. Il a ajouté que le camping est interdit dans la zone de conservation, altérant au passage les habitats naturels et les écosystèmes. Des déchets tels que des matières biodégradables et des excréments humains ont été enfouis dans les bois, laissant l'environnement dans un état pire que promis, selon Rudolph. La récupération est estimée à entre 1 et 1,5 an, tandis que la restoration des nutriments pourrait prendre plus de temps.

Le district de Göttingen a rapporté que les campeurs n'avaient laissé aucun déchet derrière eux. Bien que l'on puisse voir les vestiges de feux de camp, de sentiers et d'emplacements nivelés où des tentes avaient été dressées, un porte-parole l'a révélé lundi. La teneur en nitrates du sol avait augmenté en raison de la relaxation de l'écosystème forestier.

Le Porte-parole des Forêts : Les Animaux Reviennent le Plus Vite

"Les animaux reviendront ici les plus vite", a commenté le Porte-parole des Forêts. "Pour eux, c'était une zone interdite de quatre semaines. Une fois la paix rétablie, la nature guérira également ses blessures."

Comme prévu, le camp de la Famille Arc-en-ciel s'est terminé le 3 septembre. À certains moments, plus de 1 500 visiteurs de 63 pays y ont participé. Les campeurs avaient promis de laisser le site plus propre qu'ils l'avaient trouvé. Certains campeurs ont exprimé leur intention de rester après la date de clôture officielle. La semaine dernière, l'administrateur du district de Goslar, Alexander Saipa (SPD), a exprimé des réserves à ce sujet.

La Rencontre Représente la Paix et la Connexion avec la Nature

Cette rencontre, appelée "Rencontre Arc-en-ciel", a duré environ un mois. Les tentes ont été installées dans une section d'environ 200 hectares d'une zone de conservation située près des villes de Bad Grund et Clausthal-Zellerfeld. La zone relève de la juridiction à la fois des districts de Göttingen et de Goslar.

Selon les participants, le camp représentait la paix et l'harmonisation avec la nature. Les districts ont imposé une interdiction d'accès à la zone, ont parfois remorqué des véhicules hors des sentiers forestiers et ont saisi des tentes.

Malgré les efforts de certains campeurs pour laisser le site plus propre, l'impact sur l'environnement a été considérable. Le temps libre passé par les campeurs non autorisés dans la zone de conservation a entraîné des habitats et des écosystèmes naturels altérés. Avec le départ des campeurs, le Porte-parole des Forêts a exprimé l'espoir que les animaux

Lire aussi: