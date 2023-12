L'analyse de CNN montre qu'Israël a frappé certaines zones vers lesquelles il a dirigé des civils dans la bande de Gaza

Le 1er décembre, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont publié une carte de Gaza - divisée en 623 blocs numérotés - indiquant les zones que l'armée allait frapper de manière imminente et celles vers lesquelles les civils devaient fuir. Cette carte est accessibleen ligne grâce à un code QR imprimé sur des tracts largués sur la bande de Gaza.

La carte, vestige de l'éphémère plan de reconstruction de Gaza mis en place dans les années 1970 au cours des premières années de l'occupation israélienne de la bande côtière, a été décrite par les FDI comme "un moyen sûr de préserver votre sécurité, vos vies et celles de vos familles".

Les habitants de Gaza sont invités à "faire attention et à vérifier cette carte", tout en suivant "les instructions des FDI par le biais de divers médias".

Cependant, l'analyse de CNN montre que les instructions des FDI ont parfois été imprécises et confuses. Les mises à jour régulières des FDI mettent en évidence les blocs numérotés en orange, exhortant les citoyens à évacuer ces lieux et à se rendre dans d'autres zones étiquetées sur la carte. Mais certains messages sont contradictoires et des inquiétudes ont été soulevées quant à la capacité des Palestiniens à accéder aux informations en raison des coupures d'électricité et de télécommunications.

À l'aide de vidéos et d'images partagées en ligne, d'images satellite et de reportages locaux, CNN a vérifié trois frappes israéliennes sur des zones où les citoyens avaient reçu l'ordre de fuir.

"Depuis le début des combats, les FDI ont demandé à la population civile d'évacuer temporairement les zones de combats intenses vers des zones plus sûres, afin de minimiser le risque que représente le fait de rester dans des zones d'hostilités intenses", a déclaré les FDI dans un communiqué en réponse aux informations de CNN.

L'IDF a également affirmé avoir frappé les zones identifiées dans ce rapport après que "des renseignements aient indiqué que ces lieux étaient des refuges pour les commandants de la Brigade Rafah de l'organisation terroriste du Hamas".

"Les FDI poursuivent leurs opérations contre les infrastructures et les terroristes du Hamas, où qu'ils se trouvent dans la bande de Gaza", poursuit le communiqué.

Frappes dans des zones ciblées par les civils

Le 2 décembre, le porte-parole de l'armée israélienne pour les médias arabes, Avichay Adraee, a publié sur les réseaux sociaux des ordres d'évacuation pour les habitants de certaines parties de la bande de Gaza, que l'armée israélienne avait qualifiée de "zone de sécurité" au cours du premier mois et demi de la guerre, avant l'entrée en vigueur de la trêve.

Plusieurs images du même lieu ont été partagées, chacune avec des emplacements différents mis en évidence. Sur la carte, les zones situées au nord et à l'est de la ville de Khan Younis sont surlignées en orange, et des flèches indiquent aux habitants d'évacuer ces zones vers Al-Mawasi - une bande côtière de 5,22 miles carrés désignée comme zone sûre par les FDI - ou vers Rafah, la ville la plus méridionale de la bande de Gaza.

Les organisations humanitaires ont fait part de leurs préoccupations concernant la "zone humanitaire" d'Al-Mawasi, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) la qualifiant de "recette pour un désastre" en raison de l'exiguïté des lieux et de l'absence d'infrastructures ou de services.

Pendant ce temps, les analyses montrent que les frappes ont continué à toucher Rafah.

Dans les trois jours qui ont suivi la publication de l'article d'Adraee, trois frappes israéliennes ont visé des sites de Rafah, selon CNN, en dépit de l'avis des FDI selon lequel les habitants de Gaza devraient évacuer "vers Rafah".

Dans l'après-midi du 3 décembre, une frappe a eu lieu dans le quartier El-Geneina de Rafah. Des images, filmées quelques instants après l'attaque, montrent un important panache de fumée s'élevant d'un endroit proche de la rue Saddam à Rafah.

Des photographies et des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, et géolocalisées à une position correspondant au panache, montrent un grand cratère et plusieurs bâtiments qui ont été endommagés ou détruits.

Les médias locaux ont rapporté qu'au moins 17 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'attaque, qui a frappé la maison de la famille al-Bawab.

Plus tard dans la nuit, une autre frappe aérienne a touché la maison de la famille Al-Jazzar dans le quartier Al-Tanour de Rafah. Les images filmées après l'attaque montrent des personnes cherchant désespérément des survivants dans les décombres. Une vidéo montre un homme, les jambes coincées sous les décombres, secouru par des équipes de la défense civile.

CNN a géolocalisé les images à une maison du quartier Al-Tanour de Rafah et a confirmé l'attaque à l'aide d'images satellite.

Des journalistes sur place ont déclaré à CNN que 18 personnes avaient été tuées dans le bombardement, dont la journaliste Shaima Al-Jazzar et sa famille. CNN n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante le nombre de victimes.

CNN a également pu vérifier des informations datant du lendemain soir, le 4 décembre, selon lesquelles une frappe israélienne avait visé un château d'eau public situé à moins de 400 mètres de la maison de la famille Al-Jazzar. L'analyse des images satellite a permis de confirmer que le château d'eau a été détruit entre le 3 et le 9 décembre.

Des rapports font également état d'au moins trois autres frappes aériennes sur des sites de Rafah les 2, 3 et 5 décembre, mais CNN n'a pas été en mesure de vérifier ces attaques de manière indépendante.

Messages confus sur les zones de sécurité

Les FDI ont également diffusé des messages contradictoires dans le nord de la bande de Gaza, ce qui a pu amener les gens à croire à tort qu'ils se trouvaient dans des zones sûres, selon l'analyse de CNN.

Le 2 décembre, Adraee a publié sur les médias sociaux des ordres d'évacuation pour les citoyens du nord de la bande de Gaza, mettant en évidence un certain nombre de pâtés de maisons au nord de la ville de Gaza, y compris de grandes parties du camp de réfugiés de Jabalia. Le graphique demandait aux habitants de ces zones d'"évacuer immédiatement leurs maisons par les axes Haifa et Khalil al-Wazir et de se rendre dans les centres d'hébergement et les écoles connus dans les quartiers d'Al-Daraj et de Tuffah, ainsi qu'à l'ouest de la ville de Gaza".

Adraee a joint deux images incohérentes aux instructions. Les deux images montrent la même zone, mais la seconde comporte un grand nombre de pâtés de maisons jugés dangereux.

Cela a créé une confusion dans les messages, certains "blocs" étant simultanément présentés comme "sûrs" et "dangereux". Par exemple, le bloc 720 n'est pas mis en évidence sur la première image, mais apparaît dans la zone orange sur la deuxième image. Le bloc 717, qui est partiellement mis en évidence dans la première image, apparaît carrément dans la zone orange dans la deuxième image.

Adraee a publié une mise à jour de ses conseils le 3 décembre, dans laquelle seule l'image montrant la zone ombrée la plus large a été incluse.

CNN a vérifié deux frappes israéliennes qui se sont produites à l'intérieur de blocs qui n'étaient pas mis en évidence dans la première version de l'image - et qui, selon ses conseils, auraient dû être sûrs - après qu'Adraee a diffusé les ordres d'évacuation contradictoires.

Dans la soirée du 3 décembre, une vidéo est apparue en ligne, montrant une station-service en proie aux flammes. Elle a été diffusée en même temps que des informations selon lesquelles une station-service du quartier Al-Tuffah de la ville de Gaza avait été touchée par une frappe aérienne israélienne.

La vidéo a été tournée de nuit, ce qui rend difficile la détection de tout point de repère important. Cependant, des rapports ont également affirmé que la station-service était située à côté des bureaux de la défense civile palestinienne. Grâce à ces informations, CNN a pu localiser un bureau de la défense civile et une station-service côte à côte dans le quartier d'Al-Tuffah.

Les images satellite de la zone - fournies par Planet Labs le 4 décembre - révèlent des destructions et des signes évidents d'incendie à l'emplacement de la station-service, située dans le bloc 720, une zone qui n'était pas mise en évidence sur l'une des cartes affichées. La défense civile palestinienne a ensuite publié un communiqué indiquant que trois membres de son équipe civile avaient été tués et un certain nombre d'autres blessés par le bombardement.

Planet Labs

Des images satellites prises avant et après le 3 décembre révèlent la destruction de la station-service dans le quartier Al-Tuffah de la ville de Gaza.

Le même jour, des rapports locaux ont affirmé que la mosquée Al-Salam dans le quartier d'Al-Tuffah avait été ciblée par des frappes israéliennes.

Les images satellites de la zone ne révèlent pas de dommages évidents à la mosquée, mais il y a des signes de bombardement dans la zone environnante.

Bien qu'il n'ait pas été possible de confirmer la date exacte de cette attaque - qui a touché le bloc 717 - l'analyse de l'imagerie satellite révèle que la frappe a eu lieu entre le 2 et le 9 décembre, dans les jours qui ont suivi le post d'Adraee corrigeant la carte initiale.

L'IDF affirme que les cartes reflètent son engagement à prendre "toutes les précautions possibles pour éviter de causer des pertes en vies humaines ou des blessures aux civils, en adoptant tous les moyens disponibles".

Mais les groupes de défense des droits et les organisations internationales ont mis en doute ces affirmations. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) s'est inquiété de l'accessibilité de la carte pour les habitants de Gaza, compte tenu des coupures d'électricité et de télécommunications.

Lesdonnées de NetBlocks, un observateur mondial de l'internet, révèlent qu'à l'époque où les FDI donnaient des ordres d'évacuation pour des blocs numérotés autour de Gaza, la connectivité du réseau dans le gouvernorat de Rafah représentait moins d'un cinquième des niveaux maximums. Dans le gouvernorat de Khan Younis, la connectivité a parfois été nulle.

"On ne sait pas très bien comment les habitants de Gaza pourraient accéder à la carte sans électricité et dans un contexte de coupures récurrentes des télécommunications", indique un communiqué de l'OCHA.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com