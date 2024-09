Lana Del Rey est mariée.

Lana Del Rey, connue pour ses mélodies mélancoliques, a officiellement franchi le pas du mariage. La nouvelle est confirmée par des photographies et des enregistrements publiés par le Daily Mail, au Royaume-Uni. Sur les clichés, la chanteuse de 39 ans est élégamment vêtue d'une longue robe blanche de mariée, tandis que son mari, Jeremy Dufrene, complète sa tenue avec un costume gris foncé.

Les photographies semblent avoir été prises dans une baie située à Des Allemands, en Louisiane. Dufrene, qui est un guide touristique régulier dans la région infestée d'alligators, aurait choisi cet endroit pour la cérémonie. Une vidéo montre le couple marchant main dans la main dans la zone portuaire de Des Allemands. Des moments père-fille sont également capturés sur les images, où elle est escortée par son père, Robert Grant, jusqu'à la cérémonie. D'autres invités du mariage et décorations sont également visibles, ainsi qu'un pavillon pour la célébration.

Licences de mariage saisies

Juste quelques jours avant, des rumeurs ont circulé concernant Del Rey et Dufrene ayant obtenu une licence de mariage dans la paroisse de Lafourche, en Louisiane. Ils avaient une fenêtre de 30 jours pour échanger leurs vœux, mais ils ont visiblement voulu accélérer les choses.

Le couple se connaît depuis plusieurs années. Leur rencontre a commencé en 2019, lorsque Del Rey a opté pour l'une des visites de Dufrene autour de la Louisiane. La chanteuse a partagé des photos agréables sur son profil Facebook, où l'on peut voir son futur époux.

En août 2024, une vidéo TikTok a été publiée, montrant le couple tenant la main et assistant à un festival de musique à Leeds où Del Rey a performed. Ils ont également été vus à un mariage à New York en septembre, mais leur relation ou leur engagement n'a jamais été officiellement confirmé.

Seconde chance pour lui, première fois pour elle

Selon des sources, le nouveau mari de Del Rey, Jeremy Dufrene, est marié pour la deuxième fois. Cela dit, c'est la première fois que la chanteuse se marie. La vie amoureuse de Del Rey a connu des hauts et des bas. Elle a été liée à des hommes tels que le chanteur écossais Barrie-James O'Neill, le photographe italien Francesco Carrozzini, et la personnalité de la télé-réalité Sean Larkin. Ses précédentes fiançailles avec les musiciens Clayton Johnson et Evan Winiker se sont également soldées par un échec.

Del Rey a connu la célébrité en 2011 avec la sortie de "Video Games" et "Born to Die". Depuis, ses sons d'indie-pop mélancoliques lui ont valu une base de fans internationale. Il est clair que malgré être une chanteuse qui chante souvent des chansons sur les ruptures, sa marche jusqu'à l'autel a certainement illuminé sa vie.

Malgré être une mariée pour la première fois, le nouveau mari de Del Rey, Jeremy Dufrene, a déjà marché

