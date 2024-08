- L'an dernier, les chasseurs de sanglier de la Sarre ont chassé un nombre plus élevé de sangliers.

Chasse au Sanglier en Sarre a connu une nouvelle augmentation lors de la dernière saison de chasse, avec un record de 7 230 sangliers abattus (jusqu'au 31 mars 2024), selon Johannes Schorr, le directeur de l'Association des Chasseurs de Sarre, qui a déclaré à l'agence de presse allemande à Saarwellingen. Il s'agit du cinquième plus haut chiffre de l'histoire de la chasse en Sarre.

Au 1er avril, environ 3 200 sangliers ont été enregistrés comme étant chassés en Sarre. Compte tenu du risque potentiel de fièvre africaine porcine (FAP) dans la région, il est essentiel que les chasseurs prennent des mesures obligatoires pour réduire davantage la population de sangliers, a déclaré Schorr.

La chasse accrue aux sangliers est considérée depuis longtemps comme une mesure proactive contre la FAP. Réduire la population de sangliers rend plus difficile la propagation du virus d'un animal à l'autre. Schorr estime que la population de sangliers en Sarre a diminué globalement ces dernières années.

La FAP a récemment été détectée pour la première fois en Hesse et en Rhénanie-Palatinat. Pour prévenir une épidémie de FAP en Sarre, le ministère de l'Environnement a souligné que la vigilance était la priorité absolue. La FAP est inoffensive pour les humains, les autres espèces animales et même les animaux de compagnie, mais elle est généralement fatale pour les porcs domestiques et sauvages.

Les chiffres pour les chevreuils et les daims sont élevés

Les chasseurs de Sarre ont rapporté que près de 12 500 chevreuils ont été chassés pour la quatrième année consécutive. Le nombre de daims (481) est resté élevé, bien qu'inférieur aux années précédentes, tandis que le nombre de cerfs roux (164) est inférieur aux chiffres précédents.

Environ 3 200 renards ont été répertoriés dans les statistiques, les chiffres restant constamment inférieurs à 4 000 depuis 13 ans maintenant. Auparavant, les chiffres étaient généralement compris entre 5 000 et 7 000. La gale du renard continue de sévir en Sarre, selon les rapports.

Le "tir de blaireau" reste relativement stable avec environ 380 animaux abattus, ont rapporté les chasseurs. Il y a eu une légère augmentation des oies sauvages - environ 280 animaux. La plupart de l'augmentation des oies sauvages est attribuée à la propagation de l'espèce invasive oie du Canada et oie du Nil.

Le nombre de chasseurs en Sarre augmenter

La petite game des terres agricoles - lièvres, lapins, faisans et perdrix - continue d'être peu chassée en Sarre. Au total, 22 blaireaux et 2 martres des pins ont été abattus. D'ici la fin de 2023, il y aura plus de 5 600 chasseurs en Sarre, soit une augmentation d'environ 200 par rapport à l'année précédente.

Les chasseurs continuent de donner la priorité à la chasse au sanglier en raison de son rôle dans le contrôle des éventuelles épidémies de FAP, a déclaré Johannes Schorr. L'augmentation du nombre de sangliers abattus lors de la dernière saison de chasse, avec 7 230 sangliers tués, en est un testament.

