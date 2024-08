- "L'amour est nul" - le début de la série de vampires ZDF est fixé

Après 'Twilight' et 'The Vampire Diaries', les fans de beaux vampires ont maintenant une production allemande à découvrir. Dans la série fantastique 'Love Sucks' sur ZDFneo, la boxeuse Zelda (Havana Joy) et le mystérieux Ben (Damian Hardung) tombent follement amoureux. Mais un sombre secret transforme leurs familles en ennemis jurés. Au milieu d'un conflit ancestral entre vampires et chasseurs, ils luttent pour leur amour.

La production sanglante, avec Damian Hardung, 25 ans, dans le rôle du vampire Ben, sera disponible à partir du vendredi 11 octobre dans la médiathèque ZDF. La série en huit épisodes a déjà remporté le prestigieux prix Bernd Burgemeister de la meilleure série en juin dernier. Le jury du festival du film de Munich a décrit les épisodes courageusement produits comme une expérience visuelle.

Les fans qui ont apprécié 'Twilight' et 'The Vampire Diaries' seront sans doute attirés par la vision télévisuelle de 'Love Sucks', où la relation romantique intense entre Zelda et Ben est compliquée par un sombre secret. Malgré le succès de la série, avec les huit épisodes remportant le prix Bernd Burgemeister de la meilleure série, certains téléspectateurs peuvent trouver le conflit vampire-chasseur trop intense pour leur goût.

