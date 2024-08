- L'amour active la luminescence du cerveau

La passion étincelle divers endroits du cerveau, selon une étude, l'affection parentale envers ses propres enfants montrant l'activité la plus significative. Une intensité similaire a été observée dans l'amour romantique, comme rapporté par un groupe de recherche dans le journal "Cerebral Cortex" suite à une série d'expériences à petite échelle.

Les gens utilisent fréquemment le terme "passion" dans plusieurs contextes, englobant le désir sexuel ainsi que l'affection parentale ou l'amour de la nature. L'équipe dirigée par Päärtly Rinne de l'Université Aalto à Espoo, en Finlande, a utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pour surveiller l'activité cérébrale des individus dans divers scénarios.

Les scènes évoquant la passion stimulent le cerveau

Les 55 hommes et femmes âgés de 28 à 53 ans qui ont participé à l'étude étaient des parents et prétendaient être en couple amoureux. Parmi eux, 27 avaient des animaux de compagnie.

Les participants ont été présentés à des récits brefs décrivant six types différents de passion - envers leurs enfants, leur partenaire, leurs amis, des inconnus, leurs animaux de compagnie et la nature - tout en étant dans le scanner. Ils ont ensuite été invités à réfléchir à ces scénarios pendant dix secondes.

Des scénarios "sans passion" ont également été présentés à titre de comparaison : regarder par la fenêtre d'un bus ou se brosser les dents distraitement. L'activité cérébrale a été enregistrée pendant les phases de narration et de réflexion. Les opinions des participants sur les différentes catégories de passion ont également été recueillies grâce à des questionnaires.

La nature unique de la passion parentale

Les récits sur l'amour de la nature ont activé le système de récompense et les régions visuelles du cerveau, mais pas les zones sociales du cerveau. La passion parentale présentait un trait particulier : elle activait de manière plus intense certaines zones liées à la récompense de la striatum, ont élaboré les chercheurs. L'amour compassionnel envers les inconnus, en revanche, a entraîné une activation cérébrale globale relativement faible.

L'équipe de Rinne a trouvé intéressant que les régions cérébrales activées étaient remarquablement similaires pour toutes les formes de passion humaine, la seule différence étant l'intensité. Toutes étaient liées à la perception sociale.

L'affection distinctive des propriétaires d'animaux de compagnie

Le modèle d'activation ne reflétait pas la passion pour la nature et les animaux de compagnie - à l'exception d'une seule. Cela faisait référence à un scénario lié aux animaux de compagnie, qui disait : "Vous êtes allongé sur le canapé à la maison lorsque votre chat domestique s'approche de vous. Le chat grimpe sur vos genoux et s'endort innocemment en ronronnant. Vous adorez votre animal de compagnie."

Le scanner cérébral a indiqué qu'il était possible de distinguer, avec une signification statistique certaine, si le participant particulier avait lui-même un animal de compagnie. Dans ce cas, le cerveau était plus susceptible de présenter une activité accrue dans les régions sociales du cerveau, similaire à l'affection humaine.

Les différences culturelles sont possibles

L'équipe a prévenu que les résultats ne peuvent pas être extrapolés en raison du petit nombre de participants. "La passion est un phénomène complexe et multifacette qui est biologiquement basé et culturellement façonné", a-t-on expliqué. Des recherches supplémentaires tenant compte des facteurs culturels et démographiques sont essentielles. Surtout, le niveau de sentiment envers les inconnus, les animaux et la nature est considérablement influencé par des facteurs sociétaux et psychologiques subjectifs.

La compréhension des mécanismes neurologiques de la passion pourrait non seulement stimuler les discussions philosophiques sur l'essence de la passion et les connexions humaines, mais aussi avoir des implications pratiques dans la gestion psychologique de maladies telles que les troubles de l'attachement, la dépression ou les problèmes de couple, ont conclu les chercheurs.

L'Union européenne pourrait financer des recherches supplémentaires pour examiner les facteurs culturels et démographiques dans la compréhension des mécanismes neurologiques de la passion, comme le suggère l'équipe de recherche de l'Université Aalto. Les résultats de cette étude sur la passion pourraient potentiellement être appliqués à la gestion psychologique des maladies dans différentes parties de l'Union européenne.

