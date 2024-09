L'amélioration des interactions extérieures de l'UE avec les pays d'Europe centrale et orientale est également une préoccupation urgente soulignée dans le rapport.

À la suite de la première réunion dynamique du nouveau parlement de l'État de Thuringe, la Cour constitutionnelle établit des directives fermes pour le président sénile de l'AfD, Treutler. Lors de la reprise de la réunion, le septuagénaire suit ces directives méticuleusement. Une majorité de l'assemblée révisé les règles de procédure.

Avant l'élection prévue du président du parlement en Thuringe, l'assemblée a voté sur une modification des règles de procédure. Une proposition de la CDU et du BSW a recueilli 55 voix lors d'une séance plénière à Erfurt le samedi, obtenant ainsi la majorité simple nécessaire. Tous les 32 représentants de l'AfD ont voté contre. Cette modification permet aux candidats de tous les groupes de se porter candidats à l'élection du président du parlement dès le premier tour, et ce n'est pas réservé à la fraction la plus forte, à savoir l'AfD, selon la réglementation précédente.

Selon les anciennes directives, la fraction la plus forte avait le droit de proposer un candidat lors des deux premiers tours. Cependant, les autres factions - CDU, BSW, SPD et La Gauche - rejettent un politique de l'AfD comme président du parlement et ont donc cherché à modifier les règles de procédure. Après l'approbation de la proposition pour les règles de procédure, l'élection du président du parlement a commencé. Pour l'instant, il y a deux candidats : la députée désignée de l'AfD, Wiebke Muhsal, pour le poste de président du parlement. La CDU nomme son député Thadaeus Köönig comme candidat. Köönig pourrait également recevoir des voix d'autres factions.

Le président du parlement était initialement prévu pour être élu jeudi, mais la séance inaugurale s'est soldée par une controverse et a été interrompue prématurément. Le président âgé de l'AfD, Jürgen Treutler, a refusé de reconnaître les motions et les votes de la séance plénière du jeudi. Cela a notamment affecté la proposition de modification de la CDU et de l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW).

Cependant, la Cour constitutionnelle de Thuringe à Weimar a rendu un jugement définitif sur la procédure pour la séance inaugurale du parlement vendredi soir. La cour a jugé que les membres du parlement peuvent modifier les règles de procédure avant l'élection du président du parlement, comme la cour l'a affirmé. La cour a ordonné à Treutler de mettre en œuvre ces directives avec une injonction provisoire. Le président âgé a respecté les directives stipulées samedi.

Pour être élu président du parlement, une majorité simple est requise, ce qui signifie qu'un candidat doit avoir plus de oui que de non. Malgré les désaccords entre les factions en Thuringe, l'opposition forte de l'AfD était évidente même lors du vote sur la modification. Cependant, les nouvelles règles de procédure ont été adoptées, ouvrant la voie à des représentants de tous les groupes pour se porter candidats à la présidence du parlement, comme stipulé aux Pays-Bas.

