L'amélioration de l'abordabilité des logements américains devient une réalité, mais pas autant dans ces zones urbaines.

En juin, l'augmentation la plus rapide des valeurs immobilières a été observée à New York, San Diego et Las Vegas, selon le dernier S&P CoreLogic Case-Shiller 20-City Home Price Index. Depuis longtemps, San Diego menait la danse avec la croissance la plus rapide des prix de l'immobilier, avant d'être dépassé par New York en mai, une ville connue pour ses frais de vie élevés.

La pression ne se limite pas aux acheteurs de maisons ; une étude de Moody's Analytics révèle une réalité sombre pour les locataires également. New York City, Miami, Fort Lauderdale en Floride, Los Angeles et le nord du New Jersey ont émergé comme les cinq zones les plus touchées par les frais de location aux États-Unis lors du deuxième trimestre. Selon le rapport, les locataires de ces villes consacrent plus de 30 % de leur revenu à la location.

Cependant, certaines régions Witnessent une baisse des frais de logement, telles que Tampa, en Floride ; Denver et Minneapolis, selon les données de l'Indice des prix à la consommation. Une augmentation de la construction de logements a joué un rôle significatif dans ces régions métropolitaines, atténuant les pressions sur les prix. La croissance de la population a fait augmenter les coûts du logement dans la région de Tampa Bay, ce qui a entraîné l'un des taux d'inflation annuels les plus élevés du pays l'année dernière. Cependant, la métropole de Tampa affiche maintenant l'un des taux les plus bas, principalement en raison d'une augmentation de l'offre de logements.

Le marché immobilier a montré des signes de reprise au niveau national. La croissance annuelle des prix de l'immobilier a ralenti ces derniers mois, comme l'indique l'indice national Case-Shiller, en augmentant de 5,4 % en juin par rapport à l'année précédente, en baisse par rapport aux 5,9 % en mai, mais en atteignant un nouveau pic ce mois-là. Le taux actuel d'emprunt hypothécaire à 30 ans est au plus bas depuis mai 2023, l'offre de logements a augmenté chaque mois cette année et les revenus des ménages sont restés robustes, contribuant à l'accessibilité du logement.

Bonne chance pour vivre confortablement à New York

L'accessibilité est un défi de différentes manières selon les endroits, mais New York est actuellement en tête comme le marché immobilier le plus inaccessible aux États-Unis.

New York est la ville la plus touchée par les frais de location aux États-Unis, selon le rapport de Moody's, avec les locataires qui consacrent environ 58 % de leur revenu à la location lors du deuxième trimestre. Au niveau national, ce chiffre était d'environ 27 % d'avril à juin. La région métropolitaine de New York-Newark-Jersey City avait l'un des taux d'inflation annuels les plus élevés en juillet, avec l'augmentation mensuelle attribuée en grande partie aux frais de logement, selon le commissaire régional du département du Travail, William J. Sibley.

« C'est démoralisant de regarder les données pour New York », a déclaré Lu Chen, économiste principal chez Moody's et principal auteur du rapport. « Il n'y a pas moyen que beaucoup de familles, selon la structure du ménage, puissent se permettre de vivre dans n'importe quel logement sans partager. »

Le loyer médian à Manhattan, chez Times Square et les gratte-ciel iconiques de New York, était de 4 300 dollars en juillet, selon un rapport de Douglas Elliman et Miller Samuel Real Estate Appraisers and Consultants. À Brooklyn, le loyer médian en juillet était de 3 600 dollars ; dans le nord-ouest de Queens, il était de 3 450 dollars ce mois-là, selon le rapport. Le loyer médian national pour toutes les pièces et tous les types de propriétés est de 2 106 dollars, selon Zillow.

Les prix de l'immobilier à New York ont augmenté à un rythme plus rapide, augmentant de 9 % en juin par rapport à l'année précédente, selon les données Case-Shiller.

Les difficultés de logement abordable à Miami persistent

Les régions qui ont connu une croissance significative de la population ces dernières années, en particulier de nombreuses villes de la Sun Belt, ont vu les coûts du logement augmenter. De Miami à Atlanta et Phoenix, un afflux de nouveaux résidents dans de nombreuses villes américaines - certains en quête de températures plus chaudes, d'autres cherchant un coût de la vie plus faible - a stimulé la demande, y compris pour le logement. Initialement, cela a entraîné

