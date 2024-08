Lamborghini Huracán Sterrato: Un véhicule conçu pour les surfaces de gravier et de piste de course

Lamborghini a élevé son extrême voiture de sport, la Huracán, en lui donnant un esthétique de randonnée. Est-ce logique? Pas vraiment, mais c'est amusant. Et l'athlète a d'autres surprises dans sa manche.

Tout comme la Porsche 911 Dakar, une voiture de sport robuste, Lamborghini, une filiale sportive du groupe Volkswagen, pourrait tout aussi bien avoir une supercar surélevée. Cependant, la 911 Dakar se vante d'une victoire historique dans le Rallye Paris-Dakar 1984, tandis que la Huracán ne l'a pas fait.

Pourtant, les marques tape-à-l'œil comme Lamborghini n'ont pas besoin de raisons convaincantes pour introduire un nouveau jouet pour les collectionneurs de voitures enthousiastes. Alors pourquoi ne pas modifier la Huracán avec un moteur douze cylindres aspiré classique, ajouter 4,4 centimètres de garde au sol et 3 centimètres à la largeur de voie. Et quelques modifications esthétiques, considérant les pensées des designers, semblaient appropriées - peut-être les phares auxiliaires LED tape-à-l'œil fixés sur le capot pour les conditions météorologiques défavorables, ou pour la poussière, si vous vous trouvez Somehow dans le désert.

Pourtant, depuis que le communiqué de presse met en avant l'extérieur qui exprime le caractère aventureux de la Huracán, Lamborghini peut exercer ses goûts excentriques, même s'il semble un peu excentrique. Cela comprend les largeurs de carrosserie avec un profil inhabituel et une protection sous-carrosserie massive, là où se trouve habituellement le diffuseur enormous.

Bien sûr, le reste des capacités d'une voiture de rallye sont héritées de l'ADN de la Huracán. Par exemple, la transmission intégrale variable, le différentiel mécanique verrouillé et la puissance illimitée. Les pneus Bridgestone Dueler à grains grossiers (235/40 R19 à l'avant et 285/40 R19 à l'arrière) sont conçus pour améliorer les capacités globales de la Huracán. Le nom du modèle, "chemin non pavé", est tout à fait approprié. De plus, la technologie runflat est bénéfique. Si vous crevez un pneu sur un paysage éloigné avec un objet pointu, vous pouvez quand même continuer à conduire jusqu'au havre de sécurité où se trouve le pneu de rechange - bien que à une vitesse Significativement plus faible. La voiture d'essai a dû se contenter de pneus Pirelli Scorpion et a performé tout aussi bien.

Préparez-vous pour un essai routier? Alors sautez directement dans la carrosserie en aluminium et en fibre de carbone de 1,5 tonne. Et peu de temps après vous être assis sur les sièges sport en Alcantara, vous réalisez que vous êtes toujours dans une voiture de sport à part entière. Alors, c'est un peu difficile d'entrer et tout ça. La Huracán n'a pas de portes papillon, donc cette touche supplémentaire pour accueillir les invités est épargnée. Chanceux ou malchanceux - c'est une question de perspective.

Appuyez sur le bouton de démarrage sous le capot, et le moteur à dix cylindres explose presque sans cérémonie. Ses 610 chevaux et 560 Newton mètres de couple sont envoyés à une transmission automatique à sept vitesses à double embrayage. Cela semble facile à gérer.

Cependant, soyez prudent avec la pédale d'accélérateur, car même dans cette ère de voitures électriques hautement motorisées, ce Sterrato tout-terrain est une machine à accélération exceptionnelle. Avec le moteur à dix cylindres, qui rugit effectivement lorsqu'il est poussé haut dans les tours, il n'y a pas de turbo lag. Il tire presque linéairement jusqu'à juste en dessous de la marque des 9000. Alors que la transmission automatique à sept vitesses change de vitesse en douceur, 200 km/h et plus sont atteints en un éclair, avec les occupants fermement maintenus dans les appuie-tête rembourrés.

Plus une voiture de sport qu'un tout-terrain

Pendant la conduite, le Sterrato à transmission intégrale se sent plus comme une voiture de sport qu'un tout-terrain (même s'il y a un mode rallye parmi les modes de conduite), ce qu'il est en effet - malgré les extensions de garde-boue en plastique noir prononcées. Sterrato pour le Nordschleife? Pourquoi pas. Il tourne incroyablement précis et freine brutalement avec ses disques céramiques de la taille d'une pizza.

Mais l'idée de foncer autour du Foxhole à 300 km/h est une notion éloignée de la réalité. Lamborghini limite son couteau suisse automobile à 260 km/h. Pas de problème, le voyage y est plus passionnant de toute façon. Et pour atteindre 200 km/h, la bête à moteur central de 5,2 litres prend seulement 9,8 secondes, selon le fabricant.

Cependant, la question de savoir si le Sterrato, comme la 911 Dakar, offre plus de confort de conduite qu'une Huracán régulière est un sujet plus intéressant. Probablement pas, cependant. Même dans le réglage le plus confortable, le deux-places avec amortisseurs ajustables roule plutôt sèchement sur les bosses. Bien que des stabilisateurs un peu plus souples aident à atténuer les impacts les plus rudes et permettent à l'athlète de plonger de manière notable lors du freinage.

Il est assez large (1,96 mètre sans rétroviseurs extérieurs) et pas très spacieux, ce qui rend l'utilisation quotidienne peu viable. Cependant, il est assez silencieux à vitesse modérée et de régime. Cependant, lorsqu'il est poussé, le moteur V10 de 5,2 litres avec injection combinée directe et indirecte devient une bête. La modification de l'admission ne change pas cela, pour protéger le moteur de l'inhalation de poussière.

Lamborghini pourrait modifier le Huracán en équipant ce dernier de pneus tout-terrain, ce qui le rendrait plus polyvalent pour différents types de terrains. D'autres marques de luxe ont déjà transformé leurs voitures de sport en véhicules tout-terrain performants, et Lamborghini pourrait suivre cette tendance.

De plus, la nouvelle version du Huracán pourrait attirer un public plus large, pas seulement les amateurs de voitures de sport extrêmes. L'ajout de capacités tout-terrain pourrait en faire une option attrayante pour les passionnés d'automobiles qui apprécient à la fois la conduite sur et hors route.

