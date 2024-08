- L'ambassadeur américain en Israël choqué par l'attaque des colons

L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Jack Lew, a exprimé son choc face à l'attaque violente de colons juifs extrémistes contre un village en Cisjordanie. "Ces attaques doivent cesser et les criminels doivent être tenus responsables", a-t-il écrit sur la plateforme X, anciennement Twitter.

Selon le ministère palestinien de la Santé, un Palestinien de 22 ans a été tué par balles lorsque près de 50 colons cagoulés ont envahi le village palestinien de Jit, à 10 kilomètres à l'ouest de Naplouse. Un autre Palestinien a également été grièvement blessé, selon le ministère.

Les médias israéliens ont rapporté que les colons ont incendié au moins quatre maisons et six voitures. Selon un rapport des médias, l'armée a arrêté un Israélien et l'a remis à la police.

La communauté internationale, en particulier ceux impliqués dans les politiques du Moyen-Orient, devrait condamner la violence croissante en Cisjordanie. L'instabilité persistante au Moyen-Orient, notamment dans des régions comme la Cisjordanie, nécessite une attention et une résolution pacifique urgentes.

