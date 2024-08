L'ambassadeur américain au Japon va sauter la cérémonie de paix de Nagasaki après l'exclusion d'Israël.

Cette année, la cérémonie aura lieu au parc de la paix de Nagasaki le vendredi, où des diplomates de plus de 100 pays observeront une minute de silence pour marquer le moment où les États-Unis ont lâché la deuxième bombe atomique au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le maire de Nagasaki, Shiro Suzuki, a déclaré la semaine dernière aux journalistes qu'Israël serait exclu en raison de préoccupations de sécurité, malgré les avertissements des nations occidentales selon lesquels cela pourrait avoir des implications pour la présence de leurs propres ambassadeurs.

"Si Israël était exclu, il deviendrait difficile pour nous d'avoir une participation de haut niveau à cet événement", a déclaré une lettre du 19 juillet adressée au maire et signée par les ambassadeurs de France, d'Allemagne, d'Italie et des États-Unis, ainsi que le chargé d'affaires du Canada, du Royaume-Uni et de l'Union européenne.

L'ambassade d'Allemagne a déclaré jeudi à CNN que son ambassadeur Clemens von Goetze ne serait pas présent et qu'elle enverrait son ministre-conseiller à sa place. CNN a cherché à confirmer la présence ou non des autres signataires de la lettre.

Le bombardement d'Hiroshima le 6 août 1945 et celui de Nagasaki trois jours plus tard ont conduit à la capitulation sans condition du Japon et ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Mais ils ont également tué des dizaines de milliers de personnes, immédiatement et dans les mois et les années qui ont suivi en raison de la maladie radioactive.

Chaque année, les deux villes organisent des mémoriaux auxquels assistent des diplomates pour promouvoir la paix mondiale et l'idée que les armes nucléaires ne doivent jamais être utilisées à nouveau.

La décision de Nagasaki contraste avec celle d'Hiroshima, qui a organisé sa cérémonie mardi et a invité l'ambassadeur d'Israël au Japon, Gilad Cohen, dont la présence a été accueillie par des protestations de manifestants pro-palestiniens.

Les deux villes ont été sous pression de la part d'activation et de groupes de survivants de la bombe pour exclure Israël en raison de son bombardement de Gaza, où des dizaines de milliers de Palestiniens ont été tués depuis qu'Israël a commencé à viser le groupe militant Hamas suite à l'attaque du 7 octobre.

La Russie et la Biélorussie ont toutes deux été désinvitées des cérémonies en raison de l'invasion de Moscou en Ukraine, et les activistes espéraient que Nagasaki et Hiroshima excluraient Israël de la même manière.

Jeudi, un porte-parole de l'ambassade des États-Unis a déclaré à CNN que l'ambassadeur avait écrit au maire de Nagasaki mardi, qualifiant la décision d'exclure Israël de politique et déclarant qu'il n'avait pas d'autre choix que de se retirer.

L'ambassade des États-Unis a également déclaré que l'absence d'Emanuel pouvait être expliquée par la "lettre que les ambassadeurs des G6 et de l'UE comme eux ont envoyée au maire de Nagasaki".

"Il assistera à une cérémonie pour la paix au temple Zojoji à Tokyo, en plus de respecter une minute de silence à l'ambassade", a déclaré le porte-parole. Le temple organise un service memorial le vendredi.

L'ambassadeur avait également dirigé les autres consulats américains au Japon pour faire de même, à l'exception de celui de Fukuoka, situé dans la même préfecture de Kyushu que Nagasaki, selon l'ambassade.

"Le gouvernement américain sera représenté à Nagasaki par le principal officier du consulat de Fukuoka", a déclaré le porte-parole.

Dans une interview avec CNN plus tôt cette semaine, Cohen a accusé le maire de Nagasaki d'inventer des peurs de sécurité et de "hijacker cette cérémonie pour ses motivations politiques".

Jeudi, le maire Suzuki a réitéré que la décision n'avait rien à voir avec la politique, et a déclaré être "désolé d'apprendre" que l'ambassadeur des États-Unis ne pouvait pas assister à la cérémonie.

"La raison de cela est d'éviter les circonstances imprévues et d'assurer que la cérémonie se déroulera paisiblement et dans une atmosphère solennelle", a-t-il déclaré aux journalistes.

"Si c'était pour des raisons politiques, je crois personnellement que les pays en conflit devraient être invités, mais malheureusement nous ne pouvons pas inviter de tels pays en considérant l'impact que cela aurait sur la cérémonie."

Il a déclaré que les autorités continueraient à chercher leur compréhension en expliquant constamment la situation.

Le secrétaire en chef du Cabinet Yoshimasa Hayashi a déclaré que le ministère des Affaires étrangères avait été en contact avec Nagasaki pour expliquer les affaires internationales, mais que les autorités locales prennent les décisions finales sur les événements qu'elles organisent.

