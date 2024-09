L'Amazonie a connu une diminution significative de son volume d'eau.

En raison d'une longue période de sécheresse en Amérique du Sud, le niveau d'eau de l'Amazone a considérablement diminué à sa frontière entre la Colombie, le Pérou et le Brésil. Selon l'agence colombienne de gestion des catastrophes, ils ont déclaré jeudi (heure locale), "Le niveau d'eau a chuté de 80 à 90 pour cent ces trois derniers mois en raison de la sécheresse causée par le changement climatique". Cette baisse du niveau d'eau affecte désormais les routines quotidiennes des personnes vivant à proximité.

Environ 7 400 personnes dans la région amazonienne du sud de la Colombie sont reportedly touchées par cette baisse du niveau d'eau. Pour les habitants autochtones de cette région, les bateaux sont leur principal moyen de transport, car il y a très peu de routes dans la forêt. Leticia, la capitale régionale située dans la région frontalière entre la Colombie, le Brésil et le Pérou, est inaccessible par la route depuis le côté colombien en raison de ce problème.

Si les individus ne peuvent pas naviguer sur l'Amazone et ses affluents, leurs sources de nourriture sont menacées. Des photos de Leticia ces derniers jours montrent de nombreux petits bateaux échoués sur la terre et inutilisables. De grandes sections du lit de la rivière sont même entirely dry.

Cette sévère sécheresse en Amérique du Sud, liée au changement climatique et à l'événement météorologique El Niño, a déjà entraîné des déficits en eau dans divers pays, avec certaines régions limitant l'approvisionnement en eau et en électricité. Bogotá, la capitale de la Colombie, a également été touchée. En Colombie, au Pérou, en Équateur, au Brésil et en Bolivie, la sécheresse a également allumé des incendies, souvent intentionnellement allumés pour le défrichage des terres agricoles.

