L'amas de sapins de Noël et une boule à neige céleste brillent dans de nouvelles images étoilées de la NASA

Des groupes d'étoiles ressemblant à un arbre de Noël illuminé et à une boule à neige scintillante brillent dans de nouvelles observations réalisées respectivement par l'observatoire de rayons X Chandra et le télescope spatial Hubble.

NGC 2264, qui se trouve à environ 2 500 années-lumière de la Terre, est également appelé "amas d'arbres de Noël", où un groupe de jeunes étoiles entourées du nuage gazeux d'une nébuleuse évoque un sapin cosmique décoré de lumières scintillantes.

Les étoiles sont âgées de 1 à 5 millions d'années et leur taille varie : certaines sont plus petites et d'autres plus grandes que notre soleil. La nouvelle image composite, tournée de 160 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre de façon à ce que la cime de l'arbre soit à la verticale, comprend différentes longueurs d'onde de la lumière détectée par Chandra ainsi que par des relevés au sol.

Dans une version animée de l'image, des lumières bleues et blanches clignotantes représentent les rayons X des jeunes étoiles détectées par Chandra. Pendant ce temps, le nuage de gaz ressemblant à l'arbre de fête brille en lumière optique verte, comme le montre le télescope WIYN de 0,9 mètre de la National Science Foundation, situé à Kitt Peak, dans le désert de l'Arizona-Sonoran.

Les étoiles blanches qui brillent sur l'ensemble de l'image ont été révélées par des observations en lumière infrarouge réalisées dans le cadre du Two Micron All Sky Survey, qui a fonctionné entre 1997 et 2001. L'étude des jeunes étoiles telles que celles de l'amas de l'arbre de Noël permet de mieux comprendre leur nature volatile. Les jeunes étoiles peuvent émettre de fortes éruptions, plus puissantes que celles de notre soleil, et les astronomes continuent d'étudier ce phénomène.

Une boule à neige étoilée

Le télescope spatial Hubble a dû chercher un peu plus loin pour trouver une boule de neige céleste. Hubble a observé le milliard d'étoiles qui scintillent dans une galaxie naine appelée UGC 8091, située à 7 millions d'années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Vierge.

La disposition galactique des étoiles ressemble un peu à des guirlandes lumineuses désespérément emmêlées, rangées à la hâte à la fin des fêtes de fin d'année. Ce désordre est dû au fait que UGC 8091 est une galaxie irrégulière qui n'a pas l'apparence structurée d'une galaxie spirale ou elliptique.

Il n'y a pas deux galaxies irrégulières qui se ressemblent, et elles apparaissent dans une gamme de tailles et de formes. La forme d'une galaxie irrégulière peut être le résultat d'interactions avec d'autres galaxies, ainsi que de turbulences internes causées par des objets célestes tels que des étoiles en explosion.

La Wide Field Camera 3 de Hubble et l'Advanced Camera for Surveys ont observé UGC 8091 dans différentes longueurs d'onde. Les données ont été collectées entre 2006 et 2021.

La lumière bleue révélée dans une image composite issue de ces observations provient d'étoiles naissantes, tandis que les taches rose-rouge incandescentes peuvent être des molécules d'hydrogène qui se sont échauffées après avoir interagi avec la lumière des étoiles jeunes et énergétiques. D'autres éléments brillants de l'image sont des étoiles plus anciennes et de lointaines galaxies d'arrière-plan.

Les galaxies naines étaient courantes au début de l'histoire de l'univers et ont fini par fusionner pour créer des galaxies plus grandes et plus structurées. Les astronomes peuvent en apprendre davantage sur l'évolution galactique en étudiant les galaxies naines lointaines et leurs étoiles.

Source: edition.cnn.com