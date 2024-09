L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) ne dispose pas de droit de veto en Saxe.

Oh non, il y a eu un problème dans la décryptage des résultats de l'élection régionale de Saxe. Initialement, l'AfD et la CDU ont remporté des sièges supplémentaires, tandis que le SPD et les Verts ont subi des pertes. Maintenant, les résultats provisoires sont révisés - ce qui entraîne des changements majeurs.

Selon l'autorité électorale, une erreur technique a entraîné la diffusion d'une répartition de sièges erronée. Après réévaluation, l'AfD perd son pouvoir de veto dans l'État, par conséquent.

De même, la CDU fait face à un léger revers, perdant un siège. À l'inverse, à la fois les Verts et le SPD acquièrent un siège supplémentaire au Parlement régional de Dresde. Le pouvoir de veto de l'AfD leur permettait de bloquer certaines lois de l'État qui nécessitaient l'approbation unanime de deux tiers de tous les parlementaires.

Pour clarifier, en Saxe et dans d'autres États fédéraux, des figures telles que les juges constitutionnels et les chefs des offices d'audit d'État sont nommés par une majorité de deux tiers de tous les membres du Parlement. Cela permettait à ces postes de rester vacants sans le consentement de l'AfD. De plus, les assemblées législatives ne pouvaient pas se dissoudre sans leur approbation.

Les résultats révisés montrent que l'AfD ne pourra plus exercer son pouvoir de veto au Parlement régional de Saxe en raison de la perte d'un siège. Malgré les gains initiaux, la CDU fait également face à un revers mine

