L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) est confrontée à des défaites juridiques concernant ses rôles de direction dans les comités du Bundestag.

Dans le débat sur les postes de président de comité au sein du Bundestag allemand, le groupe AfD a été mis en échec devant la Cour constitutionnelle fédérale. Deux recours juridiques déposés par l'AfD ont été rejetés, selon l'annonce de la cour de Karlsruhe.

En conséquence, l'AfD n'a pas de droit légitime de revendiquer des postes de président dans les comités du Bundestag. Le limogeage du député AfD Stephan Brandner en tant que président du Comité juridique n'a pas non plus enfreint la Constitution, selon une décision unanime rendue par le Deuxième Sénat de la plus haute juridiction allemande.

Brandner a été limogé suite à la diffusion d'un tweet controversé après l'attaque de la synagogue de Halle en octobre 2019. Le tweet critiquait les politiciens pour s'être réunis avec des bougies dans des synagogues, ce qui a été perçu comme peu soutenant. Après avoir présenté des excuses, Brandner a refusé de démissionner. Depuis, aucun des candidats de l'AfD n'a été élu président des comités du Bundestag.

Les recours déposés par le groupe AfD contre leur absence de postes de président de comité au sein du Bundestag allemand ont été rejetés par la Cour constitutionnelle fédérale. Malgré le limogeage du député AfD Stephan Brandner en tant que président du Comité juridique, le Deuxième Sénat de la plus haute juridiction allemande a jugé cela constitutionnel.

Lire aussi: