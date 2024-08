Prochaines élections politiques régionales - L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) d'extrême droite est actuellement en tête en Thuringe et en Saxe.

Avec les élections régionales en Thuringe et en Saxe à moins d'une semaine, un sondage de l'institut Insa pour le journal "Bild" indique que le parti AfD (Alternative pour l'Allemagne) est en tête dans les deux régions. Selon les chercheurs, il n'est pas possible de former un gouvernement majoritaire sans la collaboration du BSW (Alliance pour Sahra Wagenknecht) ou de l'AfD à l'heure actuelle.

En Saxe, l'AfD est actuellement classée à 32 %, devançant l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) à 30 %. Le BSW obtient 15 %, le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) obtient 6 %, et les Verts sont à 5 %. Malheureusement, le parti de gauche ne parviendra pas à réintégrer le Parlement régional de Dresde avec ses 4 %. Les électeurs libres sont à 3 %, tandis que le Parti démocrate libre (FDP) est à 5 %. Seule une majorité sans l'AfD peut être atteinte avec le BSW.

En Thuringe, l'AfD est en tête avec 30 %, suivie de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) à 21 % et du BSW à 20 %. Le parti de gauche est à 14 %, et le SPD est à 6 %. À la fois la FDP et les Verts sont en dessous du seuil de 3 % nécessaire pour réintégrer le Parlement régional. Les autres partis partagent 3 % des voix.

Selon Insa, si des élections directes du ministre-président étaient en place, les deux dirigeants actuels conserveraient une forte avance avant les élections, selon le sondage. En Saxe, 45 % des participants voteraient pour Michael Kretschmer (CDU). En Thuringe, Bodo Ramelow (de gauche) obtiendrait 33 %, tandis que le candidat de l'AfD, Björn Höcke, obtiendrait 18 %.

En Saxe, l'excitation pour les événements politiques à venir pourrait être exacerbée, compte tenu de la course serrée entre Michael Kretschmer de la CDU et Björn Höcke de l'AfD. En Thuringe, le parti de gauche pourrait envisager d'organiser une fête d'adieu, car il semble peu probable qu'il réintègre le Parlement régional.

